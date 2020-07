Engelse voetbalwereld kegelt Black Lives Matter aan diggelen: gewelddadige, samenleving omverwerpende organisatie

In het Verenigd Koninkrijk lijkt het begin van het einde van Black Lives Matter te beginnen. In de voetbalwereld, nota bene. Want de ene na de andere voetbalclub of notabele voetballer keert zich af van de organisatie, die in toenemende mate gezien wordt voor wat het is: een marxistische en gewelddadige club.

Als 2020 het jaar van twee dingen is, dan zijn dat ongetwijfeld het coronavirus en Black Lives Matter. Het eerste wil nog van geen wijken weten, maar het tweede zou in dit jaar ook best eens z’n Waterloo kunnen vinden. Althans, als het aan de Britse voetballerij ligt, want daar hebben ze schoon genoeg van de marxistische, anti-kapitalistische strapatsen van de in de VS geboren actieclub.

Allereerst heeft Tottenham Hotspur aangegeven zeer “teleurgesteld” te zijn in de “onacceptabele” beweging. Het blijkt namelijk dat BLM wél vindt dat zwarte levens ertoe doen, maar Joodse levens iets minder. De Black Lives Matter-speldjes worden ook door steeds meer voetballers van hun shirts afgetrokken, want ze zijn “extreem-links” (aldus Southampton-speler Matt le Tissier). Veel BLM’ers zijn “te ver gegaan”, vindt Karl Henry van de Bolton Wanderers. Een meerderheid van de Britten is helemaal klaar met deze radicale club, zegt hij.

Ook de sportcommentators zwaaien Black Lives Matter uit:

“En nu zijn dus ook de Engelse voetbalcommentatoren geschrokken van de keiharde politieke uitlatingen van BLM. De stemming sloeg volgens media in de land om toen bleek dat de organisatie donaties wil gebruiken ’voor de ontmanteling van het kapitalisme en de staatsstructuren’, oftewel het omver gooien van de hele samenleving.”

Daar wordt nog aan toegevoegd dat de club ‘oproept tot geweld en illegale activiteiten goedkeurt’.

De BBC heeft al gehoor gegeven aan de oproep van de Engelse voetbalwereld, en heeft steunbetuigingen van werknemers jegens de maatschappijsloopclub verboden. Wat natuurlijk één belangrijke vraag uitlokt: gaat de NPO hen volgen, of blijven zij gewoon schijnheilig blazen op hun valse fluit van de nep-diversiteit?