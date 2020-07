EU-zonnekoning Guy Verhofstadt poogt Wilders en Salvini uit elkaar te spelen: ‘Toekomst is solidariteit en Europa!’

Als het aan de ongekroonde koning van de EU-propaganda ligt, de Belgische liberale europarlementariër, dan is de toekomst van ons continent “solidariteit” en “Europa”. En onderwijl lacht hij omdat de rechts-nationalistische bondgenoten Salvini en Wilders niet op dezelfde lijn zitten.

Toch wel opmerkelijk: normaalgesproken zijn Matteo Salvini en Geert Wilders de beste bondgenoten, maar nu staan de twee kemphanen tegenover elkaar. De één vindt namelijk dat Italië veel te weinig geld van Nederland krijgt, en de ander vindt dat Nederland veel te veel geld weggeeft aan Rome. Dat het nationale belang van Italië niet dat van Nederland is, is ook niet zo gek.

Maar Europarlementariër Guy Verhofstadt verkneukelt zich er desalniettemin om en ziet reden tot het plaatsen van een smalende tweet. Waarin – oh, wat een verrassing! – ook nog eens de uitkomst gold dat de toekomst “Europa” is. En “solidariteit”. De Belg sprak op social media:

“Rechtse nationalisten en populisten zoals Wilders en Salvini haten het EU-herstelfonds, maar voor precies tegenovergestelde redenen… het helpt teveel… het helpt niet genoeg. De toekomst is solidariteit, de toekomst is Europa!”

Het is een oude debattruc: je opponenten neerzetten als kibbelende kinderen, en daardoor dan zelf de verstandigste van het stel lijken. Toegegeven, met naar etnostaten met prikkeldraad verlangende types als Wilders en Salvini is dat ook niet zo moeilijk, maar dat de toekomst bestaat uit het overhevelen van zoveel mogelijk geld naar Zuid-Europa? Echte solidariteit is het wanneer Noord-Europa op dezelfde behandeling kan rekenen. Gaat dat ook gebeuren? Dat wij miljarden uit Rome, Parijs en Madrid krijgen. Wat denkt u zelf?

In één ding heeft Guy wel gelijk: de toekomst is Europa. Het is nu eenmaal het continent waarop Nederland zich bevindt – we kunnen niet ineens Aziatisch worden. Maar of de toekomst bestaat uit de armoedeverspreidende transferunie die de EU aan het worden is? Ik mag toch hopen van niet…