FVD-europarlementariër Eppink: ‘Na deal zullen Europese belastingen worden ingevoerd als een dief in de nacht!’

De eurofractie van Forum voor Democratie is absoluut niet te spreken over het akkoord waarmee premier Rutte begin deze week thuiskwam in Nederland. De ‘noodrem’ voor Zuid-Europa functioneert voor geen meter, en via de achterdeur worden er straks Europese belastingen geheven. Europarlementariër Derk Jan Eppink rekent er goed mee af.

Ondanks dat Rutte zichzelf een overwinnaar voelde na de beruchte Europese top van afgelopen weekend, ziet oppositiepartij Forum voor Democratie dat helemaal niet zo. Eppink las het gehele document en komt tot een schrikbarende conclusie. De premier “heeft Nederland een Schuldenunie ingerommeld,” zo concludeerde de FVD-europarlementariër.

Van dat “poot stijf houden” waar veel rechtse Nederlanders, vermoedelijk tegen beter weten op hadden gehoopt is weinig terecht gekomen, vindt Eppink. Hij licht drie onderdelen uit het akkoord over het met honderden miljarden euro’s te vullen coronafonds eruit.

Allereerst is de korting op de contributie die Nederland moet betalen een “sigaar uit eigen doos.” Want het Verenigd Koninkrijk is inmiddels uit de EU, maar toch steeg de begroting. Het verschil moet neergelegd worden door de 27 resterende lidstaten – en de nettobetalers, zoals Nederland, betaalt daar dus disproportioneel veel aan mij.

Ook worden Europese schulden gedeeld – een langgekoesterde wens van Zuid-Europa. Nederland staat garant voor €31 miljard, stipt Eppink aan. “Dat is vierduizend euro per huishouden!”

Ten derde wordt er ook een basis gelegd voor het heffen van Europese belastingen. Die zullen als een “dief in de nacht” worden ingevoerd, verwacht de FVD-politicus.

Als laatste deugt ook die flink bejubelde noodrem van Rutte niet: die kan door de overige regeringsleiders gewoon weggestemd worden – en de netto-ontvangende landen hebben daar een doorslaggevende stem in. Geen enkel land gaat dus een tik op de vingers krijgen wegens te weinig hervormingen voor ‘gratis’ corona-geld uit de EU.

Wat is dan de oplossing voor het hele debacle? Eppink heeft wel een idee: “Het hele herstelfonds moet worden voorgelegd aan de Nederlanders. Het is hun geld,” betoogt hij: “Laat hen beslissen en niet Rutte.”