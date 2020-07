FVD legt het grote geld verdienen onder asielzoekersopvang bloot: ‘Zo ziet asielindustrie als verdienmodel eruit!’

Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet, is het zeer oneens met de hoge salarissen die verdiend kunnen worden bij overheidsinstanties die zich bezighouden met asielzoekers. Op social media spreekt de partij van een “verdienmodel” en wordt een vacature getoond waarmee jaarlijks meer dan een ton verdiend kan worden.

Voor hoge salarissen hoef je echt niet per sé manager bij een bedrijf te worden: ook in de publieke sector valt meer dan genoeg te verdienen. Dat toont Forum voor Democratie aan, die een vacature laat zien voor de functie van “Regiomanager Bijzondere Opvang, regio Noord en Midden-Noord.” Er worden maar liefst twee van deze personen gezocht, die ieder jaarlijks maximaal € 103.145 kunnen verdienen, inclusief lease-auto.

Met name het feit dat deze kersverse managers straks gaan over “uitgenodigde vluchtelingen” schoot bij FVD in het verkeerde keelgat. “Zo ziet de asielindustrie als verdienmodel eruit,” stelt de partij.

Andere taken bij deze functie zijn verantwoordelijkheid dragen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, die “relatief kansarme groep jongeren” worden genoemd en derhalve “een specifieke aanpak” behoeven. Ook moet er ‘gecoacht’, ‘verbonden’ en ‘gefaciliteerd’ worden tussen lagergeplaatste COA-medewerkers. “Draagvlak creëren” wordt ook genoemd als specifieke functie-eis. Wie dit werk goed verricht kan rekenen op een maandloon van tussen de € 5.582,91 en € 7.284,68.

De beweging van Baudet legt de verantwoordelijkheid om de exorbitante salarissen in de asielindustrie een halt toe te roepen desalniettemin bij de kiezer. “Hier een einde aan maken?” vraagt de partij retorisch: “Op 17 maart 2021 FVD stemmen!”