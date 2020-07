Geert Wilders’ “natte scheet” stevig aangepakt in België: “Het pafferige piemeltje van de Nederlandse politiek!”

Het populaire Belgische weekblad Humo heeft PVV-leider Geert Wilders flink het vel over de oren getrokken vanwege zijn tweet over rapper Typhoon die volgens hem maar beter in een ander land kan gaan wonen. De populistische politicus is een “pafferig piempeltje,” zo schrijft het magazine.

Het Vlaamse satirische tijdschrift Humo is niet te spreken over de wijze waarop PVV-voorman Geert Wilders gisteren reageerde op de meest recente uitzending van Zomergasten, waarin de rapper Typhoon opmerkte dat als je diep inademt je het Nederlandse racisme kan voelen. Wilders merkte toen op dat de hiphopper wat hem betreft “lekker in een ander land” moet gaan wonen met zijn “ziekelijke gezeur.”

Humo had daar het volgende over te zeggen:

“Ook Geert Wilders, het pafferige piemeltje van de Nederlandse politiek, vervoegde de club met zo’n natte scheet. Als ik ooit eens vijf minuten tijd heb, zal ik doctoreren op het verband tussen ‘mooi bedachte metaforen moedwillig niet begrijpen’ en ‘saaie rechtse praatjes ’.”

Het blad, alhoewel het taal bezigt die ik niet zo snel zou gebruiken, heeft zeker een punt. Het zogenaamde “argument” dat mensen met wie je het oneens bent maar moeten oprotten naar hun eigen land (zogezegd), is natuurlijk helemaal geen argument. Het laat zien dat je denkt als een fascist, met monotone etnostaten waarin alle burgers precies hetzelfde denken en precies dezelfde mening hebben. Wie van die lijn afwijkt heeft een probleem en is kennelijk inherent on-Nederlands. En moet zich maar uit de voeten maken.

Wil dat zeggen dat ik de woorden van Typhoon onderschrijf? Helemaal niet. Maar ik vind wel dat de rapper die mening mag hebben, en zeker niet dat hij uit Nederland dient te verdwijnen omdat hij toevallig een opinie heeft die niet helemaal lekker ligt bij de fractievoorzitter van één politieke partij. Dus vrij naar de Humo: hé Wilders, houd eens op met dat protserige gezwaffel van onze rappers!