Geert Wilders wil de ketenen van EU-slaaf Nederland breken: ‘Bevrijd Nederland! Geen geld naar Italië’

PVV-leider Geert Wilders mengt zich ook in de discussie rondom het slavernijverleden van Nederland, maar niet op de manier die je wellicht zou verwachten. De PVV’er vindt namelijk dat ons land namelijk op dit moment een slaaf is, en dat we de ketenen die ons zijn omgedaan door onze EU-heersers moeten breken: “Nederland weer voor én van de Nederlanders!”

Geert Wilders, de voorman van de PVV, heeft vanochtend op Twitter zichzelf in de slavernijdiscussie gestort. Terwijl ter linkerzijde activisten roepen dat Nederland excuses moet maken voor het slavernijverleden van de zeventiende eeuw, trekt de PVV-leider het naar het heden. Want de slaven van nu zijn niet mensen met een Afrikaanse achtergrond, aldus Wilders, maar wij allemaal.

We zijn allemaal ‘gevangen’ door de EU. Om dat duidelijk te maken deelde de PVV’er een plaatje van iemand die vastgeroeste ketenen om de pols weet te doorbreken – een symbool dat algemeen bekend is als duidend op het einde van de slavernij. Alleen gaat het hier niet om door de WIC of VOC verhandelde mensen, maar om alle Nederlanders van vandaag de dag. We zouden allemaal gevangen zitten door de EU.

En daarom wordt het tijd Nederland te ‘bevrijden’, vindt de PVV’er:

“Bevrijd Nederland! Geen geld naar Italië.

Geen gelukzoekers uit Afrika.

Geen soevereiniteit naar Brussel. Nederland weer voor én van de Nederlanders!”

De enige partijen die openlijk pleiten voor een Nederlandse uittreding uit de EU, zijn de PVV en Forum voor Democratie.