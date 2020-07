Geert Wilders zet aanval in op islamitische politieke partijen: ‘Islam hoort NIET bij Nederland, geen DENK en geen NIDA!

PVV-leider Geert Wilders vindt het maar niets dat de islamistische NIDA-partij ook wel deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen van aankomend voorjaar. Volgens de oppositieleider hoort de islam immers niet bij Nederland, en is zijn partij als enige in staat om “discriminatie, haat en geweld” van de islam te stoppen.

Gisteren kondigde de islamistische partij NIDA, door rechtsgeleerde Prof.dr. Afshin Ellian omschreven als een neonazipartij, aan te gaan deelnemen aan de landelijke verkiezingen van maart 2021.

Gezien de orthodox-islamitische religieuze stroming die NIDA vertegenwoordigt is PVV-voorman Geert Wilders daar niet bijzonder blij mee. In een tweet bekritiseert de oppositiepoliticus de zet van de partij, die nu alleen nog in Rotterdam, Den Haag en Almere zetelt. Wilders stelt:

“Daarom dus PVV! De enige partij die de islamitische ideologie van discriminatie, haat en geweld wil stoppen in Nederland. Genoeg is genoeg.

Geen Denk en geen Nida in de Tweede Kamer!”

Over zijn motivatie was Wilders kort. Hij twitterde een kort, maar bekend, statement rond: “Mijn boodschap voor NIDA en DENK: de islam hoort niet bij Nederland.”

De tekst van Wilders, op de bij hem te verwachten grievende wijze opgesteld, vindt enige basis in de geschiedenis van de tot dusverre lokale politieke partij. Moslims kregen eerder het stemadvies voor deze partij van terreurorganisatie Hamas, en vinden dat ISIS en Israël vergelijkbaar zijn. Ook moeten er in heel het land hoofddoekjespolitievrouwen gaan rondlopen en dreigt kritische journalisten met smaadzaken.

