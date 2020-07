Genieten – LPF-toestanden bij D66! Partij gaat lokaal rommelend ten onder: ‘Intimidatie en machtsmisbruik!’

De gedoodverfde nieuwe D66-leider, Sigrid Kaag, heeft straks als ze de troon bestijgt meteen haar handen vol. Lokale fracties zijn ruziënd uiteen aan het vallen. Zoals in Arnhem, waar bestuurs- en fractieleden elkaar beschuldigen van “intimidatie” en “machtsmisbruik”… Jottem!

Het is me de zomer wel! Nadat 50PLUS, DENK en de Partij voor de Dieren al bijna aan interne onlusten ten onder gingen, lijkt nu ook D66 aan de beurt. Ook daar kunnen we nu de stank van politiek mismanagement uit de fractiekamers zien walmen, te beginnen in Arnhem.

“Intimidatie, machtsmisbruik en schofferingen. Daarvan zou sprake zijn binnen de Arnhemse afdeling van D66, vertellen oud-bestuursleden aan Omroep Gelderland. Het echte verhaal waarom vrijwel het voltallige bestuur vertrok, mag volgens hen niet worden verteld. En het zou niet de eerste keer zijn, dat zaken onder druk verzwegen moesten worden, beweren de oud-bestuursleden. Een gang van zaken die door zowel de fractie als het huidige interim-bestuur ten stelligste wordt ontkend.”

In het gehele relaas dat is gedaan bij het luisterende oor van Omroep Gelderland wordt gewag gemaakt van pogingen om mensen “monddood” te maken, van telefoontjes waarin bestuursleden worden afgeblaft en van partijleiders die zich als dictators gedragen, bestuursleden die opzettelijk aan het huilen gemaakt worden door fractievoorzitters en meer algemeen van “een verziekte cultuur”. Al met al is D66 Arnhem daardoor “een onveilige omgeving” waarbinnen “sprake is van intimidatie en machtsmisbruik.”

Het is nogal wat: het toont het beeld van een partij die zwaar in verval is geraakt, zowel in de peilingen als in moreel opzicht. En het zou pas écht doodzonde zijn als Sigrid Kaag daar straks bij de Tweede Kamerverkiezingen last mee krijgt, nietwaar? Wink, wink.