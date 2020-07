Gestoord! NS weigert compensatie uit te keren aan zoon van afgevoerde verzetsheld, want geen Jood of Roma

De NS weigert compensatie uit te betalen aan de zoon van een verzetsman die vanuit Kamp Westerbork ten tijde van de Tweede Wereldoorlog is afgevoerd naar een concentratiekamp. De man zat namelijk vast om verzetsactiviteiten, en niet vanwege het feit dat hij Jood, Roma of Sinti was.

De NS bereikte vorig jaar een kleine mijlpaal: eindelijk ging de vervoerder boete doen voor het feit dat het tijdens de Duitse bezetting van 1940 tot 1945 heeft meegeholpen om Nederlanders af te voeren naar concentratie- en vernietigingskampen. Besloten werd om, na tientallen jaren, eens te beginnen met compensatie uitkeren. Het treinbedrijf had een hele prijslijst opgesteld. Daadwerkelijke slachtoffers: €15.000, hun echtgenoten €7.500. Kinderen, tenslotte, kunnen aanspraak maken op een bedrag tussen de €5.000 en €7.500.

Maar de commissie die oordeelt over de betalingen, heeft deze week een controversieel besluit genomen: want de zoon van een man die wegens deelname aan het verzet naar een concentratiekamp werd gebracht krijgt helemaal niets. Reden? Hij is geen lid van een Joodse, Sinti- of Roma-gemeenschap. En dus krijgt hij geen duizenden, maar nul euro.

Ke-deng:

De zaak werd vanmiddag op Twitter aanhangig gemaakt door misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die ziedend was over de uitspraak van de NS-commissie: “Hoe krankjorum wil je het hebben? Deze nabestaande krijgt te horen dat hij niet in aanmerking komt voor de NS-compensatie, omdat zijn vader geen Jood of Sinti was toen hij door de NS in 40-45 werd afgevoerd, maar een verzetsheld,” twitterde hij witheet: “Hoe krijg je het op schrift! Zijn we gek geworden?”