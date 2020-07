Gloria Wekker toont de inhoudsloze leegte die BIJ1 is: ‘Word lid, omdat de partij wordt geleid door zwarte vrouw!’

Volgens BIJ1-mastodont Gloria Wekker moet je lid worden van de partij omdat de partij “in de eerste plaats” geleid wordt door Sylvana Simons – een zwarte vrouw. Die identiteitspolitiek alleen al zou genoeg moeten zijn om je aan te melden bij BIJ1, vindt de raswetenschapster.

Ben jij BIJ1? WORD NU LID!

Waarom? Prof. Gloria Wekker, lid van het 1e uur, legt het uit!#BLM laat ons zien hoe belangrijk activisme is, maar het is belangrijk dat dit ook politiek gevolg krijgt. Dus: word lid! 👇🏾https://t.co/CF2lzUh5N4#benjijBIJ1 pic.twitter.com/Y1rWwkEgvC — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) July 23, 2020

Tot in hoeverre is BIJ1 eigenlijk een echte, oprechte politieke partij. Met ideeën, een voorgestaan beleid en een visie op de maatschappij? Die vraag moet serieus gesteld worden nadat de partij een nieuw wervingsfilmpje publiceerde, waarin de partijwetenschapster Gloria Wekker opriep om lid te worden van de partij. Dat moet je eerst en voornamelijk doen omdat Sylvana Simons nu eenmaal een zwarte huidskleur heeft, zo sprak zij:

“Ik wil jullie graag vertellen waarom ik bij BIJ1 hoor, en waarom ik denk dat jullie dat ook zouden willen. In de eerste plaats: BIJ1 is de enige politieke partij die geleid wordt door een zwarte vrouw. De partij is ook opgericht door haar.”

Pas daarna vertelt Wekker waar BIJ1 inhoudelijk voor staat. Maar veel verder dan wat vage begrippen die elke partij wel zou kunnen claimen: “Radicale gelijkwaardigheid en economische gelijkheid. Dus dat zijn hele belangrijke punten waarop we verder bouwen.” Heel belangrijk zijn ze vast en zeker. Maar ook buitengewoon vaag. Want voor welk inhoudelijk beleid BIJ1 nu staat, dat weten we nog steeds niet.