Heel de media valt weer over raaskal-tweetje Donald Trump: ‘OoH nEe, HiJ gAaT dE vErKiEzInGeN uItStElLen!!1’

Alle media zijn weer eens op hol geslagen, want de Amerikaanse Witte Huis-squatter Donald Trump plaatst weer eens een knettergekke tweet. Inderdaad: het is gewoon weer donderdag.

Na vier jaar moet ik wel toegeven er intens moe van te zijn geweest. Donald Trump plaatst weer eens een tweet met een bijzonder wenkbrauwenfronsende inhoud. Heel soms slaat hij de spijker op de kop. Nog veel vaker totaal niet, en geeft hij er weer eens blijk van dat hij geen Witte Huis maar een bataljon mensen met witte jas nodig heeft. Maar genoeg over de geestesgestoorde Trump, die door zijn eigen in psychiatrie gespecialiseerde nicht Mary Trump eerder deze zomer nog als narcist met complexe pathologieën werd neergezet.

Feit is dat mensen nog altijd acht blijven slaan op ieder idioot tweetje dat uit de Oval Office komt. Over het ontslaan van een speciaal aanklager (nooit gebeurd), over hoe een talkshowhost een medewerkster zou hebben vermoord (niets van waar) en dat Noord-Korea een economisch “powerhouse” zou worden (het is nog altijd zo onaangenaam daar als altijd). Trump die twittert is één grote sideshow: het laat een gestoorde geest zien, maar het heeft verder niets te maken met politiek. Het is entertainment. Bedoeld om krantenkoppen te genereren en “to own the libs“, wat dat ook mag betekenen.

In dat opzicht is het helemaal niet spectaculair dat Trump in een nieuwe tweet zinspeelt op het uitstellen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens Trump leidt het stemmen per post, in opmars dankzij corona, tot de meest fraudulente verkiezingen ooit. “Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???“, aldus de man die in de peilingen mijlenver achterloopt op zijn concurrent Joe Biden.

Jongens, gaan we dit ridicule idee nu daadwerkelijk serieus nemen? Allemaal stukjes over schrijven en die dan hijgerig op de voorpagina plaatsen? Kom op, zeg. We kennen Donald Trump met z’n Twitter-account toch inmiddels wel langer dan vandaag? Negeer die roeptoeter met z’n geroeptoeter, en focus je op een echte crisis. Zoals die ijzingwekkende tweede coronagolf die het land momenteel overspoelt. Dát is pas een crisis!