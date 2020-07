Heftig! Geert Wilders leest doodsbedreigingen aan zijn adres hardop voor: ‘Kanker Geertje ik ga je vermoorden!’

PVV-leider Geert Wilders heeft een nieuwe video opgenomen waarin hij voorleest hoe hij online door allerlei wildemannen wordt uitgemaakt voor “kankerracist” en “mongool.” Onverschrokken verklaart de politicus na afloop: “Maar niemand, niemand krijgt mij klein.”

Het is al een tijdje een rage die om de zoveel tijd terugkomt: beroemdheden die tweets aan hun adres voorlezen – vaak van mensen die ze helemaal niet kennen, maar toch menen een uitgebreid oordeel te moeten en mogen vellen.

Nu is daar een Nederlandse, rechtse editie van. Want geloof het of niet: je hoeft geen Hollywood-liberaal te zijn om onderworpen te worden aan digitale bagger en vuilnis. Dat bewijst PVV-fractievoorzitter Geert Wilders wel, die nu al vijftien jaar gebukt gaat onder de meest grove bedreigingen en vuilspuiterij.

In een nieuwe video op Twitter leest hij enkele van die doodsverwensingen voor. Het gaat van ‘kankerracist’, naar ‘kankerhomo’, naar ‘kankerrat’, en zelfs Wilders’ ‘kankermoeder’ wordt aangehaald. Voornamelijk een hele hoop kanker, dus. Ook wordt z’n huis in de fik gestoken, en wordt zijn haar gekortwiekt met een ‘kankerzaag’, en moeten er stenen naar z’n kop gegooid worden. Ook nog: “Je kankermoeder op een fucking driewieler, vieze Jood.” En zo gaat het maar door.

Wilders geeft de schuld van een groot deel van die bedreigingen aan een Pakistaanse imam, die opriep aan iedereen die kennissen in Nederland heeft om de PVV-politicus te vermoorden.

Het Kamerlid zelf voelt zich in ieder geval niet geïntimideerd door de teksten: “Ik sta voor de rechter in een politiek proces. Morgen weer. De meeste mensen die mij hebben bedreigd lopen nog vrij rond. Maar niemand, niemand krijgt mij klein. En stoppen zal ik nooit. Onze vrijheid moet en zal zegevieren!”