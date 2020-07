Het brute bestaan van Geert Wilders: ‘Klaar met stemmen om 5.15u, 1,5 uur slapen in safehouse en dan naar rechtbank!’

Het leven van oppositieleider Geert Wilders gaat niet bepaald over rozen. In een tweet geeft hij inzage in het gekkenhuis dat het momenteel is in huize Wilders. Hij krijgt nauwelijks slaap, maar moet zich wel verantwoorden in de rechtbank. “Voor het politieke proces,” voegt hij daar veelbetekenend aan toe.

Zo: het jaar zit er weer op voor de Tweede Kamerleden. Ze kunnen zich opmaken voor een maandenlang zomerreces, en lekker doen waar ze zelf zin in hebben. Geldt dat voor alle 150 parlementariërs? Nee, één man wordt ook de komende tijd nog in een mallemolen geduwd. En dat is PVV-voorman Geert Wilders, die wellicht voorlopig vrijaf krijgt van zijn werk in de Tweede Kamer. Maar van de rechtbank mag hij zeker nog lang níét met vakantie.

Hoe hard het eraan toegaat liet Wilders vanochtend merken met een tweet die hij rond het ochtendgloren plaatste:

“Zo, het is nu kwart over vijf in de ochtend, net klaar met stemmen in de Tweede Kamer, dadelijk anderhalf uur slapen in het safehouse en dan weer naar de rechtbank voor het politieke proces.”

Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops hebben diverse pogingen gedaan om het ‘politieke proces’ – de zaak-Wilders die draait om de in 2014 gedane “minder, minder, minder”-uitlatingen – te stoppen, aangezien zo’n beetje de gehele ambtelijke top van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, inclusief toenmalig minister Ivo Opstelten, zich tegen de zaak van de PVV’er aan bemoeid heeft. Zonder succes, en dus mag Wilders zich opmaken voor een zomer vol juridisch gekonkel. Soms na slechts negentig minuten om z’n ogen te sluiten.