Hoera! Pedo-pooiermadam en Epstein-vriendinnetje Ghislaine Maxwell dan eindelijk gearresteerd

Goed nieuws uit de Verenigde Staten: de Britse socialité, ex-vriendin van pedomonster Jeffrey Epstein én pooier die jonge meisjes uithuurde aan beroemdheden, is dan eindelijk opgepakt.

De wereld reageerde geschokt toen eindelijk duidelijk was dat Jeffrey Epstein, miljardair én misbruiker van honderden jonge meisjes, jarenlang ongestoord zijn gang kon gaan. Een onlangs uitgekomen Netflix-documentaire zette heel nauwgezet uiteen hoe de pedoseksueel vanaf eind jaren ’90 jarenlang onbekommerd zijn gang kon gaan.

Maar ondanks dat hij vanuit een zwaarbewaakte gevangenis zelfmoord wist te plegen (of vermoord is, het blijft onduidelijk), ging er nog altijd één hoofdschuldige vrijuit. En dat was Ghislaine Maxwell, de ex-partner van de excentrieke New Yorker. Zij ronselde talloze meisjes voor de ziekelijke fraudeur, en is minstens zo schuldig aan het trauma dat velen opliepen aan het seksueel geweld dat Epstein ofwel zelf aanrichtte, ofwel anderen – zoals de Britse prins Andrew – liet aanrichten.

Het heeft er echter alle schijn van dat voor Maxwell het spel dan ook eindelijk uit is, bijna een vol jaar na de “zelfmoord” van haar ex-partner. Ze is gearresteerd door de FBI, en wordt vandaag nog voorgeleid voor een rechter om te horen of ze in voorlopige hechtenis moet:

“Ghislaine Maxwell was arrested Thursday morning in connection with the Jeffrey Epstein investigation, according to a person familiar with the matter. Maxwell was taken into custody and is expected to appear in court later Thursday, the source said.”

Krijgen de honderden slachtoffers dan eindelijk gerechtigheid? Het ziet er dan uiteindelijk goed uit voor ze!