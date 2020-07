Is de anderhalvemeterregel aan grondige herziening toe?! Duitser besmet met het coronavirus vanaf ACHT METER

De veronderstelling dat je bijna niet met het coronavirus besmet kan worden als je maar anderhalve meter afstand houdt, is na een recente besmetting in Duitsland wellicht aan een update toe. Daar werd in een slachthuis een man besmet vanaf maar liefst acht meter afstand – meer dan vijf keer de ‘veilige afstand’ die het RIVM aanraadt.

Moet de anderhalve meter afstand die we dienen aan te houden naar de prullenbak te worden verwezen? Dat is de vraag die voorligt nadat een Duitse medewerker van een slachtfabriek het coronavirus opliep. Een opmerkelijk detail is daarbij dat hij van maar liefst acht meter afstand werd besmet met COVID-19. Het geval is zo opzienbarend, dat het “nieuw licht werpt” op de kennis over corona-overdracht:

“Een medewerker van een slachthuis in Duitsland heeft het coronavirus over zeker acht meter overgedragen. Dat is aanzienlijk meer dan de maximale overdraagbare afstand waar normaliter in de wetenschap van uit wordt gegaan. Volgens virologen werpt het onderzoek nieuw licht op de verspreiding van het virus onder bepaalde omstandigheden.”

Slachthuizen zijn al langer een zwak punt in de verdedigingslinie tegen het coronavirus. Bij sommige instellingen werd een bijzonder groot deel van het personeel besmet. Maurice de Hond wijst al maanden op de kwetsbaarheid van de vleessector: “Wanneer beginnen ze nu te snappen dat het – wereldwijd – via de aerosols gaat in slachterijen, die lang blijven zweven door de lage temperatuur binnen?”