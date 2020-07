Islamitisch terrorisme opgelost! Politie VK wil het namelijk slechts nog “geloof-geclaimd terrorisme” noemen

Aan de overkant van de Noordzee hebben ze binnenkort nooit meer last van islamitisch terrorisme. Niet omdat gewelddadige onverlaten daar nooit meer aanvallen. Dat niet, nee. Wel omdat de politie er semantische speelt en overweegt het beestje niet meer bij de naam te noemen.

Nou. Daar hebben jihadistische kromzwaardzwaaiers en bomgordeldragende ISIS-liefhebbers niet van terug, zeg. Als ze een aanslag plegen, gaat de Britse politie ze vanaf nu niet meer aanduiden als jihadisten (want negatieve stereotypen), maar slechts nog met een hele waslijst aan omslachtige pseudo-synoniemen.

Een islamitische politie-organisatie heeft namelijk geklaagd dat het benoemen van bloedbaden die gepleegd zijn uit naam van een geloof voor een ontzettend negatieve perceptie zorgen. En dus krijg je dan dit soort hallucinante taalspelletjes:

“The police are looking at dropping the terms “Islamist terrorism” and “jihadis” when describing attacks by those who claim Islam as their motive.

Proposed alternatives include “faith-claimed terrorism”, “terrorists abusing religious motivations” and “adherents of Osama bin Laden’s ideology”.

The reform was requested by a Muslim police organisation that blamed the official use of “Islamist” and “jihadi” for negative perceptions and stereotypes, discrimination and Islamophobia.”