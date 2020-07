Ja hoor! Nu kennelijk ook gapers bij apotheken racistisch, en worden weggebeeldenstormd

Een beroemde gaper boven een apotheek in de Herenstraat in Amsterdam wordt binnenkort weggehaald – buurtbewoners zijn bedreigd door antiracistische zeloten die denken dat dit traditionele uithangbord van medicijnwinkels iets met racisme of slavernij te maken heeft. Daarmee lijkt alweer een Nederlandse traditie op de schroothoop te verdwijnen.

Een zogeheten ‘gaper’ – een eeuwenoud uithangbord boven een apotheek – in de Herenstraat in Amsterdam wordt binnenkort van de gevel gehaald. De aanleiding? Zogenaamde antiracistische helden konden het namelijk niet laten om buurtbewoners in hun vrede en veiligheid te bedreigen, want racisme, slavernij en meer van zulks. Bewonderaar Sylvia Witteman maakte er afgelopen weekend eerst een grapje over (“Verbazend dat dit hier nog hangt, midden in Amsterdam.”), maar is nu witheet:

“Godverdomme! Mijn spottende opmerking is serieus genomen door een stel idioten. De bewoners worden lastig gevallen en de gaper wordt weggehaald! Educate yourself: gapers zijn er in alle huidskleuren en hebben HELEMAAL NIETS met racisme te maken.”

Witteman stuurt lezers van haar tweet door naar de Wikipedia-pagina over gapers, waar inderdaad vermeld staat dat er heus niet alleen gapers in de vorm van lui met een donkere huidskleur en een Midden-Oosterse klederdracht voorkwamen:

“De exotische herkomst, waarvan de tulband getuigt, suggereert wellicht de werkzaamheid van de Oosterse geneeskunst. We kennen ook gapers in uniform, zoals brandweer, politie of soldaat. Deze kwamen in zwang in de tweede helft van de 19e eeuw, op het moment dat het gezag van de overheid op de verkoop van geneesmiddelen werd uitgebreid. Ook de gaper als Romein komt voor. “

De gaper in de Herenstraat is eerder onderwerp van controverse geweest: in 2016 werd deze gewoon van de gevel gestolen. De eigenaren hadden toen het donkerbruine vermoeden dat de diefstal samenhing met het “hele Pietengebeuren.”