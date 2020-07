Johan Derksen pakt “gehersenspoelde” Arie Boomsma, Sunny Bergman en Wilfred Genee allemaal aan: ‘Ethische politie!’

Veronica Inside-presentator Johan Derksen laat in De Telegraaf nog maar weer eens van zich horen. Hij meldt dat er wat hem betreft “geen mooier moment” is om te stoppen met het veelbesproken tv-programma dat hij samen met Wilfred Genee en René van der Gijp maakte. Maar de voetbalcommentator gaat niet uit als een nachtkaars: hij geeft een aantal “ethische politie-agenten” nog een aardig laatste verbaal pak slaag.

Er zal vermoedelijk de hele zomer over gediscussieerd worden: komt er straks wel of niet een nieuw seizoen van Veronica Inside? Nog altijd is Johan Derksen ernstig teleurgesteld in zijn voormalige mede-kompaan Wilfred Genee. Hij noemt hem in een ingezonden artikel in De Telegraaf gisteravond “gehersenspoeld door de zelfbenoemde goeroe Eus.” Alleen hijzelf en Van der Gijp durven nog voor hun mening uit te komen, merkt ‘de Snor’ op.

Maar ook andere criticasters die Derksen de afgelopen weken op de korrel hebben genomen krijgen een tik. Arie Boomsma riep adverteerders op het Veronica-programma te boycotten. De EO’er is een “pseudo-BN’er” en “geen NSB’er, maar wel de engste man van dit land.” Derksen: “Ik zal me nooit verlagen tot een publiekelijke oproep om zijn sportschool te mijden.”

Ook Sunny Bergman krijgt de hoon over zich heen. “Arme Sunny,” zo veinst Derksen zijn medelijden: “De kleine meid.” De documentairemaakster had namelijk de oproep “we hebben een app” aangehoord voor “we hebben een aap”, en dat zou racisme geweest zijn.

“Nederland is hypergevoelig geworden,” concludeert de voormalige hoofdredacteur na een rondgang langs de kritische BN’ers die tezamen de “ethische politie” van de samenleving vormen. Johan Derksen zal er niet aan meedoen, nu of ooit: “Ik ben geenszins van plan me door die betuttelende meute de mond te laten snoeren.” Of dat betekent dat hij in september weer aanschuift in Veronica Inside? We gaan het meemaken…