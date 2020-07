Kaag-gate wordt nóg erger: Nederlandse ambtenaren gingen zelfs op de foto met Palestijnse terroristen

Minister Kaag heeft heel wat uit te leggen. Niet alleen omdat zij Nederlands belastinggeld overmaakte naar een de UAWC – een organisatie die banden heeft met de Palestijnse terreurbeweging PFLP – maar ook duikt er nu een foto op waarop te zien is hoe Nederlandse ambtenaren samen poseren met veroordeelde Palestijnse terroristen.

Een foto die Nederlandse diplomatieke missie in de Palestijnse hoofdstad Ramallah in 2017 op het sociale medium Facebook plaatste, is vandaag onder vuur gekomen. In het bijschrift staat dat Nederlandse ambtenaren verheugd zijn dat ze een landbouwovereenkomst ter waarde van $11 miljoen hebben kunnen sluiten met de UAWC, een Palestijnse organisatie die verdacht wordt van nauwe betrekkingen met de Palestijnse marxistische terreurbeweging PFLP.

Op de plaat die drie jaar terug werd geschoten ter gelegenheid van een agrarische deal zijn echter geen boeren te zien. Twee van de gefotografeerden, rechts op de foto, zijn veroordeeld voor terroristische activiteiten. De man aan de uiterst rechtse kant van de foto is Ubai Aboudi, en hij rekruteerde strijders voor de PFLP. Links van hem staat Abdul Razeq Farraj, die veroordeeld is wegens betrokkenheid bij de moord op de 17-jarige Israëlische tiener Rina Shnerb. Beide mannen zitten momenteel in de gevangenis voor hun misdaden.

CDA-Kamerleden Pieter Omtzigt en Martijn van Helvert hebben vandaag nieuwe Kamervragen gesteld over de kwestie. Omtzigt wil weten waarom de informatie over de banden van UAWC met de PFLP pas zo laat resulteerden in het opschorten van Nederlandse subsidies: “Wanneer was de informatie nu bekend bij de Nederlandsregering? En waarom zo’n late reactie?”

GeenStijl reageert sarcastisch op de nieuwste onthullingen: “Wij zijn benieuwd of minister Kaag deze foto als bijlage stuurt in haar antwoord op nieuwe Kamervragen over de kwestie. Wordt vervolgd!”