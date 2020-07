Kaag geeft toe: Nederlands belastinggeld werd overgemaakt aan Palestijnse terroristen die 17-jarig meisje doodden

Er is Nederlandse subsidie verdwenen in de zakken van twee Palestijnse terroristen die vorig jaar een Israëlisch meisje van 17 om het leven brachten. Dat heeft minister Kaag (D66) moeten toegeven in antwoorden op Kamervragen van PVV, ChristenUnie en SGP.

Terwijl D66-minister Sigrid Kaag zich warmloopt voor het lijsttrekkerschap van de partij wordt haar kandidatuur ineens mogelijk op losse schroeven gezet door een nieuw schandaal. Nederland geeft namelijk geld aan diverse Palestijnse organisaties, in de hoop dat er ooit vrede én een levensvatbare Palestijnse staat ontstaan. Eén van die clubs is UAWC, en twee medewekers daarvan – die hun salaris dus gedeeltelijk door Nederland betaald hebben gekregen – pleegden afgelopen zomer een dodelijke aanslag op een Israëlisch meisje van 17, die hierbij overleed.

Minister Kaag ging pas tot actie over nadat er indringende Kamervragen over werden gesteld door de PVV, de SGP en de ChristenUnie. Pas nu worden de uitbetalingen van subsidies aan UAWC tot nader order opgeschort:

“Het tweetal was niet betrokken bij door Nederland gesubsidieerde projecten van de Palestijnse organisatie UAWC. Maar uit nader onderzoek blijkt dat het duo salaris ontving dat deels is betaald met Nederlands geld. Kaag laat na Kamervragen van PVV, CU en SGP weten dat ze het ’betreurt’ dat dit niet eerder duidelijk is geworden. De D66-bewindsvrouw heeft de geldkraan aan UAWC tijdelijk dichtgedraaid. Er komt nu een extern onderzoek naar eventuele banden met de terreurorganisatie.”

Desalniettemin doet de D66-dame haar best om de boel te sussen, en beweert dat er – ondanks dat het onderzoek nog moet plaatsvinden – geen bewijs is dat UAWC banden onderhoudt met de PFLP – de club namens wie de gesubsidieerde medewerkers het tienermeisje vermoordden.

Het CIDI, dat Israëlische aangelegenheden in Nederland over het voetlicht brengt, vindt dat de knieval van Kaag rijkelijk laat komt: “De ambtenaren van Buitenlandse Zaken worden hier al zó lang op gewezen,” zegt medewerker Elkan van der Raaf.