Kabinet misbruikt corona om honderden miljoenen extra aan Sigrid Kaags ontwikkelingshulp voor Afrika uit te geven

De coronacrisis wordt door het kabinet als excuus gebruikt om maar liefst €350 miljoen extra over te maken aan minister Sigrid Kaag (D66), voor de ontwikkelingshulp die zij namens Nederland mag uitstrooien over andere landen. Eigenlijk zou haar begroting moeten meedalen met het BNP van Nederland, maar het kabinet was kennelijk in een gulle bui – van ons geld.

Het bedrag dat Nederland normaalgesproken hoort vrij te maken voor ontwikkelingshulp is 0,7% van het Bruto Nationaal Product – een afspraak in VN-verband gemaakt. Dat houdt in dat Nederland iets meer geld uitgeeft aan arme landen in tijden dat het hier economisch voor de wind gaat, en ook wat minder als het hier minder goed gaat.

Alleen… wordt die regel nu losgelaten door ontwikkelingshulpfanaten nu het door corona wat minder gaat. Dan daalt de begroting van minister Sigrid Kaag niet braaf mee, maar moet er nog eens een smak van €350 bovenop gegeven worden. Want regels zijn ook maar vervelende regeltjes als ze je voorschrijven dat je een keer je geweten moet sussen met wat minder honderden miljoenen euro’s.

Dat heeft het kabinet deze week besloten:

“Voor dit jaar past de schatkist 350 miljoen euro bij om de dalende begroting van minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) te compenseren, melden bronnen aan De Telegraaf. Voor volgend jaar wordt een begrotingstruc uitgehaald door toekomstig geld (312 miljoen euro) naar voren te halen. Kaag laat het daarmee aan haar opvolger over om dat financiële gat eventueel te vullen. Het tekort waar de D66-bewindsvrouw op afstevende wordt met de financiële impuls van het kabinet dus slechts deels opgelost.”

Nogal onverantwoordelijk, me dunkt. Hoe diep de economische crisis naar aanleiding van het coronavirus gaat worden, weten we nog altijd niet precies. Het is dan ook wijsheid om een zo ruim mogelijke reserve in de staatskas te laten staan. Geld aan andere landen geven – hoe nobel ook bedoeld – is daarom onverstandig: we kunnen het wel eens heel hard nodig hebben om in ons eigen land een toename van honger, armoede en werkloosheid uit te bannen. Of gaan wij dan soms ook miljoenen uit Afrika krijgen?