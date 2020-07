Kick Out Zwarte Piet en coronavirus zijn elkaars bondgenoten: grote Sint-intocht Amsterdam geschrapt

Natuurlijk gaat Jerry Afriyie niet zeggen dat hij hartstikke blij is met het dodelijke coronavirus, maar feit is wel dat de uit China overgekomen ziekte iets bereikt wat hij in z’n stoutste dromen nooit voor elkaar kreeg: de Sinterklaas-intocht in Amsterdam volledig kielhalen.

Wie had dat gedacht? Dachten we een paar maanden geleden allemaal nog dat Zwarte Piet op den duur zou sneuvelen door de permanente haatcampagne tegen de kindervriend door Kick Out Zwarte Piet, maar dan wordt het dus toch dat dekselse coronavirus wat het Sinterklaasfeest de das omdoet. In Amsterdam is namelijk besloten om de jaarlijkse feestelijke intocht van Sinterklaas een flink stuk te versoberen.

En nee, dus niet dankzij KOZP, Black Lives Matter of de oppositiepartij BIJ1. Maar vanwege COVID-19. Check:

“Sinterklaas en zijn Pieten zullen dit jaar niet op de gebruikelijke manier onthaald worden in de stad. Door de maatregelen tegen het coronavirus is er gekozen voor een kleinschalige intocht. De stoomboot uit Spanje zal niet door duizenden kinderen langs de kant van de Amstel verwelkomd worden. In plaats daarvan is er gekozen voor een kleinschalige aankomst, vrijwel zonder publiek. Op het Zeeburgereiland zet de Sint voet aan wal. Over het verdere verloop van de intocht wordt nog nagedacht.”

Met een beetje geluk komt het coronavirus in november helemaal niet meer voor in Nederland, maar hé: neem het zekere voor het onzekere. En je hebt ook die oervervelende pietendiscussie een jaartje uitgesteld: dat zullen we dan maar weer winst noemen. En Jerry Afriyie? Ach, die vindt wel weer een andere misstand in ons land om zich over op te winden.