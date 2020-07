Kijk dan: hypocriete Geert Wilders pakt graaiend Italië aan, maar laat zich fêteren door Hongaarse graaier Orbàn

PVV-leider Geert Wilders heeft vanochtend een audiëntie gehad bij de Hongaarse premier Viktor Orbán, die superlatieven tekort kwam om de Nederlandse oppositieleider de hemel in te prijzen. Orbán loste zelfs nog een schimpschot op premier Rutte.

Had zojuist een ontmoeting met de Hongaarse premier Viktor #Orbán in Budapest. Veel besproken. Geweldige politicus. Had a meeting with Hungarian Prime Minister Viktor #Orbán today in Budapest. Discussed a lot. Great politician. #Budapest #Wilders pic.twitter.com/TGeB4a71Hu — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 31, 2020

Het was een wonderlijke vertoning, eerder deze maand. Geert Wilders die eerder deze maand met borden stond te zwaaien ‘Geen cent naar Italië!’ Een politicus als actievoerder. Het kan en mag, maar wellicht ziet het er een beetje gek uit. Maar een kniesoor die daar op let.

Maar wat er wél pas gek uitziet, is dat Geert Wilders het onverteerbaar vindt dat Nederlands belastinggeld over de balk wordt gesmeten in Italië. Maar dat precies hetzelfde in Hongarije gebeurt, dat laat hem dan kennelijk weer ijskoud. Want één van de redenen dat Nederland zoveel aan de EU betaalt is dat Zuid-Europa aan de subsidiekraan is gehangen. Maar de andere, net zo evidente, reden is dat Oost-Europa lekker staat te profiteren van het Westen.

Daar hoor je zo’n Wilders dan weer niet over. Wel Griekenland en Italië aanpakken, maar z’n autoritaire vriendjes in Polen en Hongarije laat hij met rust. Nee, sterker nog: hij pakte vandaag lekker z’n propagandamomentje met de Hongaarse premier Orbán, die er om bekendstaat in Brussel iedere mogelijke subsidiepot te willen aanboren voor Hongaarse prestigeprojecten. Op social media bedrijven ze bijkans de liefde met elkaar. De Hongaar noemt Wilders “A nice Dutch guy,” een verwijzing naar een eerdere aanval die Orbán plaatste op Rutte tijdens een EU-top. En Wilders lebbert de sloper van de Hongaarse rechtsstaat af met de woorden “Geweldige politicus.” Lekker kleffen met een kleptocraat: Wilders kan het, mensen.

En ja, Sophie in ’t Veld (D66-europarlementariër) mag dan wel een draak van een politica zijn. Maar ze heeft toch wel een punt als ze haar irritatie over de Orbán/Wilders-bromance van zich afschrijft met een flink sarcastische parodie op de PVV-leider: “Dus vertel me hoe je het hebt gedaan, Viktor: de media monddood maken, critici en tegenstanders het zwijgen opleggen, de rechterlijke macht kapen en ook nog steeds karrevrachten EU-geld krijgen? Ik ben bijzonder nieuwsgierig.“