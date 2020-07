Kijk dan! Illegale migranten reizen in dakkoffer stiekem mee met Britse toeristen

Een familie Britse toeristen kreeg op een parkeerplaats in Frankrijk een onaangename verrassing: twee illegale migranten hadden een dakkoffer geleegd en zich erin genesteld, in de hoop te kunnen meeliften naar het Verenigd Koninkrijk. In plaats daarvan eindigden ze honderd kilometer verder in Frankrijk.

De vakantie van een Britse familie begon onlangs met een zeer onaangenaam onverwachte wending. Nadat de mensen vanuit het midden van Engeland waren gestopt voor een overnachting in de Franse kustplaats Calais, nadat ze door de Eurotunnel het Europese vasteland hadden bereikt, zijn twee 16-jarige illegale migranten in de dakkoffer geslopen. Ze hebben de spullen van de toeristen gewoon weggegooid en zijn er zelf ingekropen. Het geniepige tweetal hoopte de volgende dag te eindigen in het Verenigd Koninkrijk, maar de familie stond nog aan het begin van de vakantie – en niet het einde. En dus werden de jongemannen uit Eritrea en Guinea juist nog verder van het Kanaal geleid – zo’n 160 km verder dan waar ze al waren.

Zoals op de video te zien is reageert de familie geschokt wanneer er ineens twee jongemannen uit hun dakkoffer kruipen. De vader gooit er verscheidende scheldwoorden uit, kan niet geloven dat alle spullen die in de dakkoffer lagen gewoon weggemikt zijn en eist dat de jongens hun zakken legen.

Bij The Sun legt de politie uit hoe het verhaal verderging: de familie heeft de migranten overgedragen aan de politie, die ze bij een lokale liefdadigheidsorganisatie heeft getracht onder te brengen. De Britten konden, naar men mag aannemen, gewoon verder met hun Franse vakantie zoals gepland. Alleen zonder de spullen uit hun dakkoffer.