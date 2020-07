Kijk! Marcel van Roosmalen grijpt ‘onbedoeld komische’ anti-racisten: ‘Zo antiracistisch, dat ze racistisch worden!’

Mogen we Marcel van Roosmalen inmiddels al de beste radio-columnist van Nederland noemen? Volgens mij wel, hè? Vandaag had hij op NPO Radio 1 weer een kneitergoede column over hoe anti-racisten inmiddels zo aan het doordraaien zijn, dat ze zelf op weg zijn de grootste racisten van Nederland te worden.

.@MvanRoosmalen dacht even dat humor verboden was, maar toen twitterde hoofdredacteur Nourhussen van #OneWorld met zoveel woorden dat #Utrecht een racistische stad is, “laten we in godsnaam proberen om er niet om te lachen.” pic.twitter.com/gkg7YYahoV — De Nieuws BV (@denieuwsbv) July 23, 2020

Wie vanmiddag NPO Radio 1 op had, kon genieten van een waar pareltje van een hoorstuk: columnist Marcel van Roosmalen vertolkte namelijk de mening van misschien wel het grootste gedeelte van Nederland, toen hij eindelijk eens flink afrekende met die borstklopperij van een steeds ridiculer wordend antiracistisch Nederland.

Werkelijk alles zat in zijn voorgelezen radiocolumn. Hij pakte het idee aan dat Utrecht een “racistische stad” is, omdat er nu eenmaal zoveel studenten wonen. En met studenten, ja, dan weet je het wel, hè? Je kan haast nog beter een groot blik Gestapo-agenten opentrekken en over de stad uitstrooien. Ook het geweeklaag van opruiende sprekers dat de media stilstaan bij hun meest opruiende uitspraken werd aan de kaak gesteld.

Ook was er een speciale vermelding voor Sunny Bergman, die “alle subsidiepotten heeft leeggelikt” door mee te liften op ervaringen van anderen. Nu zien anti-racisten haar ineens ook als een racist, iets dat Van Roosmalen niet zonder een vleugje Schadenfreude kan brengen.

Hoe dan ook: alles wat ik hier schrijf kan sowieso geen evenaring zijn van het huzarenstukje dat de opiniemaker vanmiddag ten gehore bracht. Dus luister vooral aandachtig naar de woorden van de meester. En geniet!