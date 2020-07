Komt dat zien: Peter R. de Vries huilt als een baby nadat presentatrice z’n broodheer aanvalt

Het valt niet mee om zo nu en dan eens kritiek te krijgen. Althans, dat geldt voor Peter R. de Vries die als een wesp gestoken reageerde op een iets minder fraaie beschrijving van RTL Boulevard, waar de misdaadverslaggever als vaste schnabbelaar z’n zakken aardig weet te vullen.

Zoals ook de rest van naar links overhellend Nederland heeft ook Peter R. de Vries gisteren gekeken naar de uitzending van Zomergasten met advocate Inez Weski. Op DDS recenseerden we die show al stuk. “Een middelmatige aflevering,” schreef redacteur Bart Reijmerink, die verder presentatrice Janine Abbring aanpakte, wegens haar gebrek aan “kennis of expertise” en de neiging er steeds haar persoonlijke meninkjes in te gooien.

In één ding had Abbring echter wél gelijk: dat RTL Boulevard een roddelprogramma is dat zich voor spanning en sensatie helemaal stort op de privélevens van BN’ers. Nee, dat zei ze niet precies zo, maar was vermoedelijk wel wat ze bedoelde. En wie geeft haar daar ongelijk in?

Maar wie staat daar vervolgens tranen met tuiten te huilen omdat z’n lievelingsschnabbel wordt aangepakt? Precies: Peter R. de Vies. Die in een hilarische tweet net doet alsof het televisie-equivalent van Story/Privé/Weekend een soort hoogstaand journalistiek huzarenstukje is. De Vries klaagt en zeurt:

“Janine Abbring zegt tijdens ‘Zomergasten’ tegen Inez Weski: ‘We zijn geen RTL Boulevard’. Inderdaad. Bij Boulevard worden over het algemeen betere vragen gesteld en is men de materie meer meester dan mevrouw Abbring vanavond, die het spoor compleet bijster was.”

Het spoor compleet bijster. Tja. Interessante woordkeuze. Want hoe noemden we het toen De Vries dikke maatjes werd met Heineken-ontvoerder Cor van ’t Hout, totaal en absoluut op de juiste en beste treinrails, soms…? Nee toch, zeker?