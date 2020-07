Links walhalla Amsterdam steeds homofober: huis van homo’s met eieren bekogeld wegens regenboogvlag

Het is in Amsterdam, zogenaamd de tolerante ‘gay capital of the world‘, steeds ingewikkelder toeven voor homoseksuelen en lesbiennes. Wie tegenwoordig de regenboogvlag aan z’n pui hangt, krijgt te maken met een stortvloed aan rotte eieren. Dat ondervonden Tommy en Lennaert deze week.

Hoofdstad Amsterdam gaat al tientallen jaren prat op het feit dat inwoners van de stad de vleesgeworden tolerantie zijn. Onder leiding van achtereenvolgens PvdA, D66 en GroenLinks werd plechtig verklaard dat iedereen welkom is, ongeacht kleur, religie of seksuele geaardheid. Maar in die vlaag van gastvrijheid heeft het zeer linkse Amsterdam één ding verzaakt: om intolerant te zijn tegenover de intoleranten. Met als gevolg dat homofobie anno 2020 een diep ingesleten trekje geworden is van de stad die ooit gold als meest pro-LHBTI-gemeente ter wereld.

Hoe diep 020 gezonken is, merkten de homoseksuele Tommy en Lennaert toen ze een regenboogvlag aan hun huis in Amsterdam-Oost bevestigden:

“Het is in drie dagen tijd al twee keer raak, vertellen Tommy en Lennaert in hun stijlvol ingerichte appartement in winkelcentrum Oostpoort. Afgelopen weekend besluiten de heren vanwege Amsterdam Pride de regenboogvlag te hijsen. „Op zaterdagochtend werden we wakker. En zeiden: hoezo liggen er eierschillen op het balkon? Verder niet over nagedacht”, vertelt Lennaert. „Pas maandagochtend zag ik het weer liggen, terwijl ik de schillen had opgeruimd. Toen legden we de link met de vlag.””

Linkse politici, zoals PvdA-stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter buitelen over elkaar heen om hun afschuw voor de inmiddels permanente homofobe treitercampagne kenbaar te maken. Maar ingrijpen gebeurt niet of nauwelijks. Het Openbaar Ministerie legde onlangs nog een motie van FVD naast zich neer om homofoben op te sporen middels lokhomo’s. Dat zou onuitvoerbaar zijn, was het verweer.

En zo verandert Amsterdam langzaam in een intolerant, vervelend en achterhaald provinciestadje. Gefeliciteerd, hoor!