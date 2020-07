Links wanbestuur heeft Amsterdamse bruggen tot op de fundering gesloopt: ‘Alles op hout is heel, héél slecht!’

De bruggen van onze hoofdstad zijn voor een heel groot in een werkelijk erbarmelijke staat na jarenlang onder de zeggenschap van links bestuur te zijn gevallen. Zelfs PvdA-wethouder Sharon Dijksma spreekt er nu schande van.

De linkse partijen die Amsterdam al sinds mensenheugenis besturen hebben lang mooi weer kunnen spelen, maar nu moeten ze dan toch met de billen bloot: jarenlang geld verspillen aan allerlei diversiteitshobby’s, Noordzuidlijnen en integratie-utopieën, en gewoon de vitale infrastructuur van de stad verwaarlozen. Daar kom je natuurlijk wel enige jaren mee weg, maar op een gegeven moment is de koek op. En dat moment is zo ongeveer nu, nu wethouder Sharon Dijksma (PvdA) moet toegeven dat de bruggen van Amsterdam in een “heel, héél slechte” conditie zijn.

Vooral de houten bruggen zijn er bijzonder belabberd aan toe:

“Hoe meer onderzoek er wordt gedaan naar de staat van de bruggen en kades in Amsterdam, hoe slechter die blijken te zijn. Sommige bruggen staan op het punt te bezwijken. Vooral bij bruggen op houten palen moeten vaak kortetermijnmaatregelen worden getroffen, zegt wethouder Sharon Dijksma. “Alles wat op hout staat is heel, héél slecht. We wisten al dat er ernstige verwaarlozing was, maar de laatste onderzoeksresultaten vallen tegen.”

Het jarenlange bezuinigen op brugbehoud komt Amsterdam nu duur te staan. Op de korte termijn moet de stad die door GroenLinks, D66, SP en PvdA geregeerd wordt zo’n €300 miljoen tevoorschijn toveren, maar verwacht wordt dat dit bedrag oploopt tot een ongelofelijke €2 miljard. En de Amsterdammer weet wat dat betekent, zeker met een kneiterlinks college van burgemeester en wethouders in Pyongyang aan de Amstel: nog maar weer eens een forse belastingverhoging!