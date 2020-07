Lol! Demonstranten die demonstreren tegen ‘foutieve informatie over corona’ staan op verkeerde plek te demonstreren

Vandaag waren er voor verschillende kantoren van mediaplatformen demonstraties gepland. Demonstranten die tegen de ‘corona-leugens’ aan het demonstreren waren, waren onder andere te vinden op diverse locaties in het Mediapark in Hilversum. Ook dachten sommige demonstranten dat ze voor de redactie van het AD in Rotterdam aan het demonstreren waren. Echter bleek dit pand al 8(!) jaar geleden verlaten te zijn door het AD. Wat een faalactie.

Er demonstreren vandaag dus mensen tegen media die hen niet goed zouden informeren over corona. In Rotterdam staan ze bij een pand waar het AD al 8 jaar weg is. pic.twitter.com/eFK6zYyjHm — axelveldhuijzen (@axelveldhuijzen) July 6, 2020