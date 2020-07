LOL! Derderangs DENK-hiphopper doet mislukte poging Zwarte Piet aan gort te rappen

Nou, als de roetveegpiet het van muzikanten van dit kaliber moeten hebben, dan kan hij wel inpakken. Hoe dan ook: een DENK-raadslid uit Amersfoort heeft hier het slechtste stukje muziek dat u in tijden gehoord heeft, en moet u overtuigen van de noodzaak om Zwarte Piet af te schaffen. Juist ja!

Die rappers die Zwarte Piet de nek willen omdraaien, het is een ware rage. Had je al Akwasi en Ronnie Flex, nu komt ook Tahsin Bülbül daar nog eens bij. Wie? Nou ja, Bülbül is geen rapper. Ook geen Pokémon, trouwens, al geeft z’n naam wellicht aanleiding hem daarvan te verdenken.

Wat hij wel is? Een DENK-raadslid uit Amersfoort, en hij gaf onlangs een ‘optreden’ waarin hij zijn rapkunsten ten gehore bracht. Veel soeps was het niet, met een snelheid waarbij getalenteerde mede-muzikanten allang in slaap waren gevallen.

In z’n liedje liet Bülbül blijken over het woordje ‘zwart’ te hebben nagedacht. Want je hebt zwartrijden, zwart geld en zwart werk. En dat is allemaal heel slecht en dat proberen we daarom ook uit te bannen. Dus waarom dan niet Zwarte Piet, zo ‘rapte’ de lokale DENK’er er lustig op los. In de tekst die hij van een blaadje moest lezen ging hij verder over dat hij GroenLinks Lijst Molenkamp om zich heen heeft, en: “Iedereen komt met verhalen, maar de mijne is simpeler.”

Een tenenkrommend raplied, en ook niet iets dat we vermoedelijk gaan terugzien in de Top 40 – en gelukkig ook maar. Eén schrale troest voor de net niet-Pokémon: de afgetreden partijleider Tunahan Kuzu was als enige wél fan. Op Facebook kreeg de Gelderse lokale politicus van z’n voormalige baas één lachende emoticon, en één flexende arm toebedeeld.

Het is een begin, hè? En nu op naar die Edison Award met z’n “catchy” anti-Zwarte Piet-oeuvre!