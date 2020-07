LOL! Tesla-eindbaas Elon Musk kegelt linkse ideologie omver: ‘In de kern gewoon ‘Gib me dat for free!”

Dat je als miljardair best ook wel een beetje mag memen, bewijst Elon Musk deze week. Hij pakt op Twitter de communistische oervader Karl Marx en zijn boek Das Kapital aan. De Tesla-eigenaar noemt hem de “hongere Kerstman” die alles gratis wil hebben.

Toen Karl Marx in 1867 het eerste deel van Das Kapital publiceerde had hij nog geen idee hoe invloedrijk zijn oeuvre zou zijn. Communistische superstaten kwamen op en richtten slachtpartijen aan, en ook gematigde linkse politiek vond er z’n oorsprong. Marx voorzag revoluties en een verheffing van de arbeidersklasse. Deels heeft hij gelijk gehad – de barre werk- en leefomstandigheden van de negentiende eeuw zijn verdwenen – maar het kapitalisme heeft zich slechts aangepast. Het is allesbehalve weg.

Daar is Elon Musk, de baas achter bedrijven zoals Tesla en SpaceX bijzonder verheugd over. Door hard werken denderde hij deze maand de lijst met rijkste miljardairs ter wereld binnen. Musk heeft dan ook niets met het communisme, dat in feite bepleit dat allerlei middelen je gratis ter beschikking moeten worden gesteld. Op Twitter stak hij er gisteravond de draak mee, door een meme van Marx te delen. Hij noemt hem echter de “hongerige Kerstman” die slechts één zin in gebrekkig Engels kan uitspreken: Gib me dat for free. Geef me dat gratis.

Maar parodie of niet, het is toch echt de kern van Marx’ bloedeigen filosofie, vindt Musk, die de meme “Das Kapital in een notendop” noemt. Critici kunnen de humor er echter niet altijd van inzien, en wijzen erop dat Musk met een groot startkapitaal kon beginnen aan zijn ondernemingen door de smaragdmijnen van zijn vader. Ook krijgt hij miljarden in overheidssubsidies.