LOL! Vliegtuigverslaafde D66’er Rob EasyJetten gebruikt Keti Koti om exotische bestemming aan te prijzen

Hij kan het toch niet laten, hè? Die afzwaaiende D66-leider Rob Jetten. Eigenlijk was het zijn bedoeling om de nazaten van slaven een hart onder de riem te steken in verband met Keti Koti – de jaarlijkse viering van de afschaffing van de slavernij. Maar de reislustige Rob kan het toch niet laten, en maakt er een virtuele rondleiding over het exotische eiland Sint Eustasius van. Inclusief feitjes die niets met slavernij te maken hebben.

1 juli is een belangrijke dag voor de afstammelingen van voormalige slaven: dan viert Nederland namelijk Keti Koti, het einde van de slavernij in ons land. Ook Rob Jetten viert uit solidariteit de feestdag mee. Hij maakte zelfs een video om zijn steun te betuigen voor de nazaten van tot slaaf gemaakten. Fideel:

Herdenk de slavernij. Vandaag op #KetiKoti. En in de toekomst! D66 en GroenLinks willen dat 2023, 150 jaar na de definitieve afschaffing van slavernij in ons Koninkrijk, een speciaal herdenkingsjaar wordt. Om recht te doen aan het leed én om in gesprek te blijven over racisme. pic.twitter.com/HvPnlAKoC4 — Rob Jetten (@RobJetten) July 1, 2020

Maar zoals het Jetten betaamt kan hij het toch niet laten om zijn eigen hobby ook te verwerken in het verhaal: reizen. Alhoewel zijn partij D66 constant hamert op belastingverhogingen voor vliegvakanties, en vindt dat je ook net zo goed de trein kan pakken, reist de sociaal-liberaal er lustig op los.

En zo vervalt Jettens Keti Koti-video ook al snel in een digitale tour over het Antilliaanse eiland Sint Eustasius. Want wist je dat dit eiland vroeger de Golden Rock werd genoemd? En wist je ook dat vanaf Fort Oranje op dit eiland Nederland de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten erkende? De West-Indische Compagnie beheerde het eiland, en er was ook ooit een opstand die werd neergeslagen.

Als Sigrid Kaag over enige tijd de D66-leider wordt, heeft Rob “EasyJetten” zijn volgende baan dus al in het vizier: hij wordt gewoon gids die toeristen rondleidt op mooie, zonnige bestemmingen! Dan kan Jetten het slavernijherdenkingsjaar 2023 gewoon vanaf het strand op een tropische locatie observeren, met een margherita in zijn hand.