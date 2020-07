LOL! Zelfs Peter “schiet PVV’ers dood” Breedveld nu gecancelled door radicale Black Lives Matter-extremisten

De cancelcultuur trekt verder door Nederland, en klopt nu ook aan op de deuren van Peter Breedveld – een ondersteuner van Sylvana Simons en DENK. De man is een racist bevonden door de extremistische zwaailichten van Black Lives Matter en officieel gecancelled. Jawel, het is inderdaad dezelfde Peter Breedveld die opriep tot het doodschieten van PVV-aanhangers.

De lijst met eigen kinderen die de Black Lives Matter-resolutie aan het opeten is, wordt met de dag langer. Alles is inmiddels geoorloofd als je tot die club hoort – en iedereen die er een millimeter afstand van neemt, wordt keihard gecancelled. Het overkomt nu ook VU-medewerker Peter Breedveld, die de afgelopen jaren z’n internettijd slijtte met het op zijn blogje Frontaal Naakt de hemel inprijzen van DENK en Sylvana, en de rest wegzetten als racistische neonazi’s. Ooit maakte hij zelfs furore door te betogen dat PVV’ers moeten worden doodgeschoten door VN-troepen, en moedigde hij de moeder van een DDS-redacteur aan om zelfmoord te plegen.

Maar zelfs deze lasterlijke linkse zuurbom is kennelijk niet ‘woke’ genoeg meer, en wordt keihard gecancalled. Meneer zou een “stupid white male” zijn, met een “black women fetisj”. Hij wordt “gedelete”, want hij heeft het gewaagd om niet dezelfde mening te uiten als de “strong black sisters” van het officiële BLM-propagandakanaal Dipsaus. En dat betekent dat je virtueel in elkaar gemept wordt.

En ja, nu is het mauwen over de “fascistoïde praktijken binnen de antiracismebeweging”. En het is uiteraard niet dat Breedveld daar geen gelijk in heeft. Maar toch: hij heeft er jarenlang zelf met aan meegedaan en met volle teugen van genoten. Maar alleen nu de BLM-karavaan door zijn achtertuin banjert, vindt de ‘frontaal naakte’ stukjesbakker het niet zo leuk meer. Tja. Stilzitten als je geschoren wordt, Peter.