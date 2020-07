Macron megablij dat “niet de Franse belastingbetaler” het coronaherstelfonds betaalt. Driemaal raden welke wel…!

Zou het soms de Nederlandse belastingbetaler zijn. Wat denk je?

Terwijl Nederland de wonden likt – opnieuw moet ons land de portemonnee trekken voor de transferambities van Zuid-Europa. Terwijl hier een bezuiniging van €4000 per huishouden dreigt, gaan in Frankrijk de tricolores uit. Want daar kan nu flink worden geïnvesteerd in allerlei prestigeprojecten die Macron aan z’n herverkiezing moeten helpen. En ja, van ons geld.

Dat is niet alleen een populistisch credo, dat wordt ook bijna letterlijk zo gezegd door Macron. Hij jubelt dat “niet de Franse belastingbetaler” opdraait voor de honderden miljarden die onder het mom van het coronaherstelfonds worden gepropt in een fonds om Zuid-Europa te spekken.

Maar voordat het fonds gevuld wordt, kan Macron alvast een ererondje in de Franse pers maken. Daar spreekt hij over allerlei plannen om – met geld van de ‘zuinige vier’ – Frankrijk eens even een make-over te geven. Hij zegt:

“Het Franse herstelplan, dat op 24 augustus wordt gepresenteerd, zal worden gebruikt om “de werkgelegenheid van jongeren te financieren”, “onze kleine en middelgrote ondernemingen, onze ambachtslieden, onze handelaars”, “toerisme maar ook de thermische renovatie van gebouwen”, ‘Waterstof, elektrische batterijen … alles waarmee we banen kunnen creëren’, zei hij. Het staatshoofd bevestigde dat “het niet de Franse belastingbetaler” is die het herstelplan “zal betalen,” “omdat we ons inzetten om nieuwe eigen middelen te creëren.”

“Eigen middelen” zijn trouwens een eufemisme voor Europese belastingen. En het zal vermoedelijk niemand verbazen als die op de één of andere manier alleen geheven gaan worden in de gulle Noord-Europese landen, en niet in het potverterende zuiden.

Want zo gaan die dingen nu eenmaal, hè, in de Europese Unie. Wij verdienen het geld – en zij geven het uit.