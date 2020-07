Maffia-organisatie Belastingdienst haalt doodleuk 9000 toeslagenaffaire-dossiers door de shredder

Helemaal “per ongeluk” heeft de Belastingdienst duizenden dossiers van ouders die gedupeerd zijn in de toeslagenaffaire vernietigd. Zogenaamd heeft men per abuis de verkeerde archiveringsduur aangehouden, waardoor de waarheid in ontelbare zaken nu nooit meer aan het licht zal kunnen komen.

Het wordt steeds erger bij ’s lands meest malafide overheidsorganisatie – de Belastingdienst. Want nadat bijna tienduizend ouders al de armoede, depressie, scheiding, en faillisement zijn ingeduwd door volledig willekeurig te zijn bestempeld tot ‘fraudeur’, is deze welhaast staatscriminele toko ook nog eens belangrijke dossiers aan het vernietigen waarin zeer waarschijnlijk belastend bewijs tegen de blauwebrievenfanaten te vinden is.

De jokers van de Belastingdienst noemen dit zelf zonder blikken of blozen een ‘foutje’. Juist ja:

“Duizenden dossiers in het archief van de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst zijn per ongeluk jaren te vroeg vernietigd. Het gaat om 9000 dossiers van mensen die in beroep zijn gegaan tegen besluiten van de afdeling Toeslagen, meldt staatssecretaris Alexandra van Huffelen aan de Tweede Kamer.”

CDA-Kamerlid en -lijsttrekkerskandidaat Pieter Omtzigt, die samen met SP’er Renske Leijten de toeslagenaffaire blootlegde, spreekt schande van deze nieuwste ontwikkeling:

“Dit betekent dat de stukken van de ouders die in 2009-2012 tegen de belastingdienst geprocedeerd hebben over toeslagen allemaal ontrecht vernietigd zijn.

Het archief van de belastingdienst deugt hier totaal niet Helaas is er wel een patroon van documenten die zoek en vernietigd zijn in de toeslagenaffaire.”

Omtzigt somt op: behalve de bijna tienduizend dossiers zijn ook verslagen kwijt van teams die over fraudebestrijding en ministeriële ondersteuning gaan. Documentatie over waarom zoveel ouders zijn aangemerkt als fraudeur is ook al niet te vinden.

De christendemocraat ziet er zijn opdracht in de politiek nog maar eens mee herbevestigd: “Liever draag ik bij aan het oplossen van problemen zoals bij de belastingdienst in de kinderopvangtoeslagaffaire”