Maurice de Hond acht zijn aerosol-corona-theorie opnieuw bewezen, nu mensen boven de 1,80m vaker besmet raken

Uit onderzoek is gebleken dat personen van 1,80m en langer vaker besmet raken met het coronavirus. Alhoewel de oorzaak nog niet vaststaat, ziet Maurice de Hond zijn gelijk inzake de belangrijkste besmettingsbronnen voor corona voorzichtig bevestigd: grote druppels kunnen immers niet omhoog vallen.

Inmiddels duurt de coronacrisis bijna een half jaar, maar vindt er nog altijd wetenschappelijk gesteggel plaats over de vraag hoe het coronavirus precies mensen besmet. Uit nieuw onderzoek, uitgevoerd door Engelse, Amerikaanse en Noorse wetenschappers, blijkt dat lange mensen een grotere kans hebben om besmet te raken met het virus. Hoe dat komt, moet nader worden uitgezocht.

Maar Maurice de Hond, die in 2020 transformeerde van opiniepeiler tot corona-onderzoeker, ziet er een voorzichtig bewijs in dat zijn stelling over de besmettelijkheid van COVID-19 onderschrijft. De Hond verkondigt namelijk dat het niet de grote druppels zijn die de meeste mensen besmetten, maar de aerosolen – kleine, lichte virusdruppeltjes die veel langer in de lucht blijven hangen. De Hond noemt het “Onverwacht bewijs” en stelt:

“Personen boven 1,80 meter worden vaker besmet.

Zou bewijs zijn voor beperktere rol van grote druppels, die immers naar beneden vallen en grotere rol van aerosolen.”

Desalniettemin zijn instanties als het RIVM zeer terughoudend met het overnemen van de theorie over de aerosolen, en houdt men grotendeels vast aan de grote druppel theorie. De Hond is diverse malen in debat geweest met mensen van het RIVM en het OMT, maar heeft hen nog niet van zijn mening kunnen overtuigen.