Maurice de Hond: ‘De dramatische corona-stijfkoppigheid van WHO en RIVM kost wereldwijd vele mensenlevens!’

Opiniepeiler Maurice de Hond is nog altijd niet te spreken over de wijze waarop de RIVM en de wereldwijde WHO omspringen met de bestrijding van het coronavirus. Zijn kritiek vond weerklank in de New York Times afgelopen zaterdag. De Hond ziet er zijn gelijk mee bewezen.

Afgelopen zaterdag schreef de New York Times een groot artikel naar aanleiding van de oproep van 239 wetenschappers uit 35 landen (waaronder Nederland) hoe dramatisch de WHO omgaat met nieuwe wetenschappelijke bevindingen.

Als je dat leest ben je wel genezen om nog veel waarde te hechten aan opvattingen van WHO/RIVM. Hun stijfkoppigheid kost vele mensenlevens wereldwijd, zoals uit dat artikel ook blijkt.

Dit staat er onder andere in:

“De commissie voor infectiepreventie en -bestrijding in het bijzonder, aldus de deskundigen, is gebonden aan een starre en te sterk gemedicaliseerde kijk op wetenschappelijk bewijs, is traag en risicomijdend bij het actualiseren van de begeleiding en laat een paar conservatieve stemmen toe om afwijkende meningen weg te schreeuwen. “Ze gaan liever dood dan hun mening veranderen” zei een al lang bestaande WHO adviseur, die niet geïdentificeerd wenste te worden vanwege haar voortdurende werk voor de organisatie”

Besef dat het beleid wereldwijd (en ook in Nederland) op die beslissingen van de WHO is gebaseerd (want RIVM doet geen stap anders dan de WHO aangeeft). En het virus zich steeds mee verspreidt, terwijl dat niet nodig zou hoeven te zijn als de WHO haar strakke opvattingen zou aanpassen. Op basis daarvan heb ik dit blog geschreven.

Als iemand het nu nog niet ziet, dan ziet hij het nooit meer.