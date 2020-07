Maurice de Hond grilt aersol-ontkennende WHO, RIVM, OMT, ministers, burgemeesters en media: ‘Verplichte literatuur!’

Het wordt tijd dat het Nederlandse establishment kennis gaat nemen van de huidige stand van zaken wat betreft het verspreiden van het coronavirus via zogeheten aerosols. Maurice de Hond heeft wel een idee hoe: ze moeten allemaal een heldergeschreven artikel van een scheikundeprofessor uit Colorado lezen. De Hond is er zo tevreden over, dat het zou moeten dienen als “verplichte literatuur,” zo meent hij.

Nog altijd blijven Nederlandse gezondheidsinstanties die zich bezighouden met het coronavirus er van uitgaan dat de verspreiding van het virus zich voornamelijk doet via grotere druppels. Maar dat microdruppels – zogeheten aerosols – een grote rol spelen, is een stelling die opiniepeiler Maurice de Hond nu al maanden aan de man probeert te krijgen, maar daar slechts ten dele in slaagt.

Maar de sociale geograaf heeft een nieuwe bondgenoot gevonden om een nieuwe poging te maken: de in Colorado werkzame scheikundeprofessor Jose-Luis Jimenez publiceerde gisteren een artikel op de medische nieuwssite MedScape over dat de aerosolverspreiding één van de meest voorkomende besmettingsmogelijkheden van COVID-19 is. De Hond is zo erg te spreken over het artikel, dat hij het omschrijft als “verplichte literatuur” voor iedereen die wat met corona te maken heeft:

“Dit is het ultieme artikel over aerosols dat verplichte literatuur zou dienen te zijn voor WHO, RIVM, OMT, ministers, burgemeesters en de sleutelfiguren in de media.”

De Hond dankt Jimenez uitvoerig. Laatstgenoemde schrijft dat de medische wetenschap bevooroordeeld is ten opzichte van grote druppels: “It appears that absence of (complete) evidence is being taken as evidence of absence, but only for aerosols. This century-old bias is rooted in the history of the field of medical infectious diseases, and in fact we are working with historians to document it.” In het artikel vergelijkt Jimenez het uitademen van corona-aerosols met roken, en legt hij uit hoe besmette microdruppels zich door een ruimte kunnen verspreiden.

Precies wat de gevestigde orde nú moet horen, aldus Maurice de Hond, die het collectief van ambtenaren, politici en gezondheidsbestuurders tezamen “de aerosolen-ontkenners” noemt.