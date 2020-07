Maurice de Hond laconiek over coronatoename: ‘Blijf alles in perspectief zijn, begin juni meer positief getesten!’

Maurice de Hond is tweede golf-scepticus van het eerste uur en blijft ook nu, nu de cijfers omtrent de besmettingen weer oplopen, pleiten tegen het laten rinkelen van alle alarmbellen. De Hond sleept er cijfers van begin juni bij en doet een omroep om ‘alles in perspectief te blijven zien.’

Al een ruime week loopt het aantal coronabesmettingen weer zorgwekkend op. Artsen, bestuurders en virologen dringen er bij de mensen op aan dat ze alle voorzorgsmaatregelen tegen het virus – afstand houden, handen veelvuldig wassen, thuisblijven zelfs bij milde klachten – goed moeten opvolgen. Maar één man ziet het allemaal nog niet zo’n vaart lopen: Maurice de Hond.

De Hond is al maanden stellig dat zo’n tweede coronagolf er helemaal niet gaat komen, althans, niet in de zomer. En dus ziet hij ook niet direct reden tot zorg nu er de afgelopen week een verdubbeling van besmettingen werd vastgesteld. De opiniepeiler toont wat cijfers:

“Om alles in perspectief te blijven zien:

begin juni: 48812 getest- 986 besmet = 2,0% positief

afgelopen week: 81269 getest – 817 besmet = 1,0% positief.”

Ook wil De Hond dat het coronabeleid weer wordt versoepeld. In de buitenlucht vinden immers nauwelijks besmettingen plaats, stelt hij. Dus moet in de open lucht alles weer mogen, om mensen maar zoveel mogelijk de binnenruimtes – met gebrekkige of zelfs volledig afwezige ventilatiesystemen – uit te jagen. Het zou “veel verstandiger” zijn als de overheid dat zou zeggen, meent hij.

De suggesties van de sociale geograaf worden nog niet overgenomen door bestuurders of virologen – maar dat is iets waar hij inmiddels gewend aan zal zijn geraakt.