Maurice de Hond neemt ‘armetierig bewijsvoerende’ RIVM zwaar op de korrel: ‘Er sterven onnodig mensen!’

Opiniepeiler Maurice de Hond is nog altijd niet klaar met zijn kruistocht tegen het RIVM. In een nieuwe serie tweets en media-optredens pakt de sociaal geograaf het overheidsinstituut dat ons zou moeten beschermen tegen het coronavirus nog eens flink aan. Door hun beleid sterven er onnodig mensen, zegt hij.

De campagne van Maurice de Hond tegen de anderhalvemetersamenleving, maar vóór het moderniseren van ventilatiesystemen, is nog altijd niet voorbij. Het RIVM lijkt niet bereid te zijn om te luisteren naar de woorden van de man die in Nederland wereldberoemd is geworden met zijn opiniepeilingen.

“Better safe than sorry geldt niet voor het RIVM,” stelt De Hond. Het virusbestrijdingsinstituut kwam namelijk met een document waarin de rol van aerosols bij coronaverspreiding wordt tegengesproken. Dat is een conclusie waar de overheidswetenschappers nog wel eens spijt van kunnen krijgen, denkt hij en labelt zijn opmerkingen als ‘bewaartweet’.

In de ogen van De Hond is er gewoon zeer slecht onderzoek gedaan en ziet hij “duidelijk bewijs van de armetierige bewijsvoering van het RIVM.” Het RIVM zegt namelijk dat luchtcirculatiesystemen geen rol spelen bij de verspreiding van corona, omdat de virusbesmettingen op cruiseschip de Diamond Princess niet via de ventilatie liepen. “Had gewoon zelf eens onderzoek gedaan in een paar van de zorginstellingen waar vrijwel iedereen besmet was geraakt,” luidt de kanttekening van de sociale geograaf.

Ook in een nieuwe video die De Hond opnam voor Café Weltschmerz vaart hij uit tegen het RIVM: “Mensen sterven onnodig,” aldus de boute conclusie. Maar dat moet geen reden zijn om stil te zitten: “Als het RIVM er niet aan wil moeten burgers bedrijven en instanties het zelf maar doen. Controleer of vernieuw je ventilatie systeem. Thuis, in bedrijven, op scholen en verpleeghuizen,” zo spoort de opiniepeiler zijn luisteraars aan: “Zo kunnen we een tweede coronagolf voorkomen.”