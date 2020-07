Maurice de Hond relativeert alvast “paniek die vanmiddag weer uitbreekt” bij RIVM-cijfers: ‘35% meer GGD-tests!’

Opiniepeiler Maurice de Hond voorziet vanmiddag weer een grote stijging van het aantal geconstateerde coronagevallen, als het RIVM hun cijfers van de afgelopen week bekendmaakt. Het is geen reden tot paniek, meent de tot corona-deskundige omgeschoolde geograaf, want er is de afgelopen week flink meer getest.

Vandaag zal het RIVM de cijfers weer bekendmaken over de afgelopen week: hoeveel nieuwe coronagevallen waren er in Nederland, hoeveel ziekenhuisopnames, IC-opnames en uiteindelijk doden. Gezien de berichtgeving van de afgelopen week is er eigenlijk alvast één conclusie te trekken: we gaan een stijging zien van het aantal nieuwe gevallen ten opzichte van vorige week.

Het is echter van groot belang daarover niet in paniek te raken, betoogt Maurice de Hond vanochtend. Het hogere cijfer is prima verklaarbaar aan de hand van het hogere volume tests dat de GGD’s de voorbije zeven dagen afnamen. De Hond:

“Voordat de paniek vanmiddag weer uitbreekt (of gecreëerd wordt) bij het bekend worden van de nieuwe weekcijfers van het RIVM:

Als het cijfer van de Volkskrant van 111.000 juist is heeft de GGD afgelopen week ongeveer 35% meer testen uitgevoerd dan de week ervoor.”

In een begeleidende afbeelding toont De Hond hoe die vicieuze cirkel werkt: er ontstaat op een zeker moment paniek, waarna er wordt geëist meer tests af te nemen bij mensen met symptomen. Dat leidt dan weer tot een hoger aantal positief geteste mensen, waarna de paniek weer uitbreekt. Daarna ontstaat een nog sterkere behoefte om te testen, en gaat het cirkeltje weer rond.

We moeten alles dus wel “in perspectief” blijven zien, zo betoogde De Hond ook vorige week al. Want ook al liepen de cijfers op, het was toen nog altijd minder dan het begin juni was.