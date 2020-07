Maurice de Hond vindt WHO “slak die extra langzaam loopt” om coronabeleid: “Om tranen van in je ogen te krijgen!”

Opiniepeiler Maurice de Hond blijft uitermate teleurgesteld in de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Alhoewel er steeds meer wetenschappelijk bewijs komt dat aerosols een cruciale rol spelen in de verspreiding van corona, wordt het medische advies van de organisatie slechts mondjesmaat aangepast. De Hond krijgt er ‘tranen van in z’n ogen.’

Eén ding is duidelijk, de koude oorlog van Maurice de Hond tegen de WHO en het RIVM is nog lang niet voorbij. Vanochtend liet de sociale geograaf op Twitter weer eens weten teleurgesteld te zijn in het werk van de wereldwijde organisatie om de menselijke gezondheid te beschermen. Aanleiding voor de hernieuwde ergernis is een gisteren op de website gepubliceerde vraag-en-antwoordsessie over hoe het coronavirus zich verspreidt.

De Hond ziet dat de WHO daarin maar een millimeter is opgeschoven ten opzichte van het eerdere standpunt dat aerosols – hele kleine druppeltjes – daarin geen enkele rol spelen:

“Als je een slak extra langzaam wilt zien lopen dan moet je naar deze nieuwe Q&A van de WHO kijken over aerosoles. Om tranen van in je ogen te krijgen.”

De WHO schrijft namelijk dat de rol van aerosols “niet uitgesloten kan worden,” maar vermeldt daar achteraan meteen dat er meer wetenschappelijk onderzoek nodig is om deze verspreidingsmethode beter te onderzoeken. Volgens De Hond is dat lariekoek, omdat die rol wat hem betreft allang onomstotelijk bewezen is. Het leidt in zijn optiek tot verkeerde maatregelen om COVID-19 te bestrijden – zoals het in zijn ogen onnodige anderhalve meter afstand houden in de buitenlucht. Ook wordt er zo niet goed genoeg ingezet op het moderniseren van ventilatiesystemen.

Dat autoriteiten nog altijd niet goed de gevaren van het coronavirus onderkennen, irriteert de peiler mateloos. Op Twitter meldt De Hond regelmatig weer een paar instappers naar zijn kijkbuis gegooid te hebben. Zo kostte een persconferentie van de Veiligheidsregio’s over de pandemie hem dinsdag nog “twee schoenen en een televisie.”