Maurice de Hond: ‘Waarom corona nu uitbreekt in Melbourne? Geen 1,5 meter afstand? Nee natuurlijk niet!’

Opiniepeiler en corona-onderzoeker Maurice de Hond weet wel waarom Melbourne, in zuid-Australië, opnieuw in lockdown moet. En dat is niet omdat de inwoners zogenaamd lak zouden hebben aan die verfoeide anderhalve meter afstand houden. “Nee natuurlijk niet,” zegt De Hond.

In Melbourne, in Australië, is momenteel een heropleving van het coronavirus voor flink veel gezondheidsproblemen aan het zorgen. De regio moet daarom opnieuw in lockdown. Maurice de Hond, die in de pandemie de rol van guerilla-coronadeskundige heeft opgepakt, weet wel waarom. Sterker nog: de opiniepeiler meent zelfs dat hij deze ‘tweede golf’ down under al zo’n zes weken geleden heeft zien aankomen.

De Hond stelt enkele opmerkelijke retorische vragen: “Waarom breekt het nu uit in Melbourne. Omdat men nu geen 1,5 meter houdt en in mei/juni nog wel?” Het antwoord heeft hij ook paraat: “Nee natuurlijk niet. Het is nu het normale griepseizoen daar. En Covid-19 volgt dat verspreidingpatroon.” De temperaturen dalen dan naar een niveau waarbinnen virussen, en ook het coronavirus, uitstekend gedijen.

Ook voor Nederland voorziet de opiniepeiler dat er in het najaar zich weer meer corona-gevallen zullen voordoen, omdat dan ook bij ons de warmte weer zal plaatsmaken voor thermometers die stelselmatig tussen de 10 °C en 15 °C vallen. Tot die tijd moet ons land alles doen om de impact van een tweede uitbraak te minimaliseren, door ventilatiesystemen te moderniseren en aan te passen.

“Daar is onmiddellijk een Taskforce voor nodig,” schreef De Hond daarom twee weken geleden. Dat nalaten zou een grote fout zijn, dan “lopen we nodeloos gevaar voor forse uitbraken in het najaar.” Volgens de opiniepeiler hebben we ‘geen dag te verliezen’: “zodat we niet weer in januari 2021 een groot artikel gaan krijgen in NRC hoeveel fouten er zijn gemaakt.”