Maurice de Hond wil dat Nederlandse VN-corona-factcheckers zich kenbaar maken: ‘Strijd ten minste met open vizier!’

Opiniepeiler Maurice de Hond eist dat Nederlandse factcheckers die zich gaan inspannen voor de Verenigde Naties om alleen ‘geverifieerde’ corona-informatie toe te laten zichzelf publiekelijk uitgeven voor hun nieuwe taak. Open vizier is belangrijk, vindt de tot coronadeskundige omgedoopte sociale geograaf, want hij vertrouwt het VN-initiatief allerminst.

In enkele maanden tijd is opiniepeiler Maurice de Hond uitgegroeid tot een fenomeen op het gebied van corona-informatie. Werd hij eerst nog weggehoond door het RIVM en het kabinet, zo moeten inmiddels vriend en vijand toegeven dat hij het helemaal bij het juiste eind had door te wijzen op de rol van aerosols – microdruppels – bij de verspreiding van het coronavirus. Ook over het belang van deugdelijke ventilatie lijkt De Hond nu langzaamaan gelijk te krijgen.

Dat dit gebeurt was niet vanzelfsprekend: lang is de informatie van De Hond met argusogen bekeken omdat dit inging tegen de lijn van de WHO en het RIVM. Dat de Verenigde Naties dan ook een ‘verified‘-campagne begint om misinformatie omtrent het coronavirus te bestrijden, zit de wekelijkse peiler dan ook beslist niet lekker. Hij liet vanochtend weten: “Onder welke categorie zou ik vallen volgens de UN? Denk dat het niet valt onder “verified information”.”

Het initiatief is afgelopen mei al in de startblokken geplaatst, dus vermoedelijk is het niet meer te keren. Wel hoopt De Hond dat degenen die gaan oordelen over al dan niet betrouwbare corona-informatie zichzelf tenminste netjes komen melden: “Kunnen degenen in Nederland die zich ingeschreven hebben als “information volunteer” bij de UN, dat kenbaar maken?” Aldus de vraag. “Dan strijden die ten minste met open vizier.”