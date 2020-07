Met één pennenstreek maakt CBS coronavirus maar liefst twee keer zo dodelijk: tot wel 11.691 Nederlanders overleden

Er zijn in Nederland tot wel bijna twee keer zoveel mensen overleden aan het coronavirus dan tot dusverre werd aangenomen. Tot die schokkende conclusie komt het CBS, dat gaat rekenen met een nieuwe methode om het aantal coronadoden in Nederland te tellen. De officiële teller bleef in de periode van maar tot en mei net onder de 6.000 steken, maar dat moet wellicht zo’n 11.700 worden.

Het CBS zet extra kracht bij in de strijd tegen degenen die het coronavirus ondanks alles ‘maar een griepje’ blijven vinden. Want het virus is behoorlijk dodelijk, zo moet uit nieuwe cijfers blijken. Om dat nog beter te kunnen onderstrepen, past het CBS de methode aan waarop het totale aantal aan corona overleden Nederlanders wordt geteld. Tot gisteren werd dat getal op 5.900 gehouden voor 9 maart tot en met 24 mei, maar het statistiekbureau denkt dat dit er wel eens 11.691 kunnen zijn.

Men is voor 95% zeker dat de nieuwe rekenmethode ook tot accuratere getallen leidt:

“Het aantal mensen dat in de eerste elf weken van de corona-epidemie is overleden aan de gevolgen van het virus ligt waarschijnlijk 50 tot 100 procent hoger dan het RIVM heeft geregistreerd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van nieuwe berekeningen. Dit aantal ligt in lijn met eerdere schattingen van het CBS. Het CBS heeft een nieuwe methode ontwikkeld om de zogeheten oversterfte te berekenen. Daarmee schat het instituut in dat in de periode van 9 maart tot en met 24 mei de oversterfte tussen de 8.593 en 11.691 personen ligt. Het RIVM registreerde in die periode 5900 sterfgevallen als gevolg van het coronavirus.”

Oversterfte is de benaming voor een hoger dan gemiddeld dodental in een gegeven maand. De getallen van een bepaalde dag, week of maand worden vergeleken met die van dezelfde periode over de afgelopen jaren. Wanneer het aantal overledenen in het huidige jaar hoger ligt dan het gemiddelde over een aantal recente jaren, spreekt men van oversterfte.