Nederland is enige land ter wereld waar virologen mondkapjes publiekelijk verketteren: ‘Inperking van vrijheid!’

Nederland blijft de gekke Henkie van de wereld spelen als het gaat om het dragen van mondkapjes om het coronavirus tegen te houden. Terwijl in andere landen de mondkapjesplicht steeds verder wordt aangescherpt, blijven Nederlandse medici standvastig in hun weerstand tegen de gezichtsbedekkende stoflappen.

Arts-viroloog Anne Wensing hoopt niet dat er in Nederland een grootschalige mondkapjesplicht komt. “Het is eigenlijk een verdere inperking van onze vrijheid. Dat moeten we ons goed realiseren. En de vraag is of het werkelijk extra bij gaat dragen”, zegt ze in @WNLOpZaterdag. pic.twitter.com/Aff8X4FSIy — NPO Radio 1 (@NPORadio1) July 25, 2020

Je vraagt je wel eens af of de gezagsdragers van dit land weten waar ze in vredesnaam mee bezig zijn. Want terwijl de coronabesmettingen weer toenemen, blijft Nederland bot weigeren om een mondkapjesplicht ook buiten het openbaar vervoer door te voeren. Op Radio 1 verschijnen zelfs serieuze virologen die mondkapjes rondom afkraken, en als optie om corona te voorkomen ronduit naar de prullenbak verwijzen. Zaterdag ging die eer te beurt aan Anne Wensing, die mondkapjes een vrijheidsinperkende maatregel noemde.

De koppige weigering van Nederland om mondkapjes serieus te verplichten doet internationaal vele wenkbrauwen rijzen. De Ierse journaliste Naomi O’Leary vindt het in ieder geval bijzonder opmerkelijk dat Nederland de gezichtsmaskers zo wegwuift: “The Netherlands persists as a global outlier in which senior academics argue against the wearing of facemasks to counter the Coronavirus,” schrijft de scribente op Twitter: “Unlike neighbouring countries where facemasks are increasingly compulsory, masks are not even worn in many care settings.”

De Belgische viroloog Marc Van Ranst is dan ook zeer fel over het gebrek aan politieke moed om een mondkapjesplicht in te voeren. Van het weekend zei hij bij EenVandaag: “Het vergt vijf minuten politieke moed om dan toch die beslissing te nemen. We vragen niet om iedereen een steen van 10 kg rond z’n nek rond te lopen. Het is verdorie enkel maar een mondkapje!”