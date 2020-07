Nederturkse en Nedermarokkaanse websites blijken bomvol antisemitisme te staan: ‘Aanpak harder nodig dan ooit!’

Antisemitisme op Nederlandse websites begint de spuigaten uit te lopen, zo laat antisemitismewaakhond CIDI vandaag weten bij de verschijning van een nieuw rapport over antisemitisme op het internet. De websites met de meeste antisemitische uitingen zijn Dutchturks,nl, Maroc.nl en Marokko.nl, zo ontdekte de groep in samenwerking met onderzoeksbureau Kantar.

Een aanpak van online semitisme is “harder nodig dan ooit,” zo stelt het CIDI, dat al sinds jaar en dag het antisemitisme in Nederland monitort. Die conclusie trekt men na de publicatie van een rapport (pdf) dat door onderzoeksbureau Kantar is uitgevoerd naar de omvang van jodenhaat op het internet in 2019.

Op maar liefst 286 Nederlandse websites werden antisemitische uitlatingen gevonden, die variëren van opmerkingen als dat de aanslagen van 11 september door zionisten zouden zijn uitgevoerd, tot Frans Timmermans die een marionetpop van joden zou zijn, tot en met de “Joodse lobby” die achter allerlei ongure ontwikkelingen zou zitten. Ook op Twitter tiert het antisemitisme welig, en vonden CIDI en Kantar zo’n 750 tweets waarin joden werden aangevallen wegens hun afkomst.

Websites die er uitsprongen wat betreft de omvang van antisemitisme richten zich opvallend genoeg vaak op Nederlanders met een migratieachtergrond. Bij internetpagina’s die er veel ‘incidenteel antisemitisme’ op nahouden voert het Nederturkse Dutchturks.nl de ranglijst aan. Behalve enkele consumentenwebsites valt verder ook Hababam.nl in de top 10 te bespeuren – deze site noemt zich “het virtuele huis van Turkije.”

‘Structureel’ antisemitisme wordt dan juist weer bedreven op webpagina’s van Nederlands-Marokkaanse origine. Maroc.nl (“het oudste online forum voor Marokkanen in Nederland en Vlaanderen”) bevatte in 2019 maar liefst 85 antisemitische uitlatingen, op de voet gevolgd door forums.marokko.nl (“The largest Moroccan web community in the world“) waar jodenhaat 53 keer te belezen viel.

Naast de websites gericht op migrantengemeenschappen vallen ook enkele notoire complotdenkers op, zoals Martin Vrijland, Nine for News en Stan van Houcke.

Des te meer reden om snel werk te maken van de aanpak van dit soort uitlatingen op internet, vindt het CIDI: “Veel van de meest walgelijke antisemitische content die wij aantroffen staat nog altijd op het internet.” Toch is de waakhond positief gestemd over de toekomst: “CIDI spreekt de hoop uit dat de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, afgelopen week in het leven geroepen door de Tweede Kamer, hier in samenwerking met CIDI en justitie werk van gaat maken.”