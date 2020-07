NPO-viezerik Sander Schimmelpenninck kijkt kwijlend naar minderjarig prinsesje: ‘Alexia is de lekkerste!’

In zijn nieuwste podcast heeft NPO-presentator Sander Schimmelpenninck verteld dat hij de vijftienjarige prinses Alexia de “lekkerste” prinses van Nederland vindt. Hoe ongepast die opmerking over het minderjarige meisje is, heeft hij kennelijk niet in de gaten.

Sander Schimmelpenninck, hoofdredacteur van Quote en presentator van NPO-programma’s Op1 en Dragon’s Den ziet de minderjarige dochters van Koning Willem-Alexander als lustobjecten, zo valt op te maken uit een fragment van z’n nieuwste podcast ‘Zelfspodcast‘ die hij samen met Jaap Reesema maakt. Reesema en Schimmelpenninck komen op het onderwerp koninklijk huis, en de NPO’er laat ongevraagd weten dat de vijftienjarige Alexia z’n favoriete prinses is. Niet vanwege bepaalde innerlijke kwaliteiten, maar omdat de tiener “de lekkerste” van het stel is.

Schimmelpenninck:

“Alexia? “De lekkerste. Ja, daar kunnen we niet omheen draaien. Ze schijnt wel arrogant te zijn. In Wassenaar wordt gezegd dat ze al wel buiten haar prinsenmuiltjes loopt.”

De Op1-host is zelf dubbel zo oud, en vierde vorige maand zijn 36e verjaardag. Dat je op zo’n leeftijd echt niet meer achter middelbare scholieren kan aanzitten, is iets wat hij desondanks niet wil of kan begrijpen.

Verder maakt Schimmelpenninck er in z’n podcast melding van dat hij nooit mensen beledigt. Een uitermate geestige opmerking, aangezien hij de redactie van dit medium onlangs nog uitschold voor “zolderkamerdebieltjes“. Niet dat wij ermee zitten als zo’n subsidiekoekwaus ons zo meent te moeten noemen, trouwens. Maar het geeft wel aan met wat voor amoreel, quasi-kinderlokkend heerschap we hier te maken hebben.