Nu ook gecancelled – het krijgen van baby’s met een gemengde huidskleur: ‘Maak van zwarte genen geen fetisj!’

Het wordt steeds idioter met wat allemaal zogenaamd racisme en discriminatie is. Ineens zijn ook baby’s met een gemengde huidskleur een pijnlijk voorbeeld van racisme en discriminatie. Ja, het wordt inderdaad steeds belachelijker.

Facts, white people stop having mixed kids until you understand black culture and struggles . Don’t fetishize black genetics . And black people don’t fetishize mixed kids either , they are humans not pets … you’re also sending a message to full black kids that they aren’t cute pic.twitter.com/73t9rxfy51

— STORMI MAYA (@STORMIMFMAYA) July 1, 2020