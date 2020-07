Oeps! Berlijn hernoemt ‘racistische’ Mohrenstraße metrostation naar antisemitische componist

De Duitsers doen weer eens iets te hard hun best om keihard te deugen en de wereld te tonen dat ze écht niet langer nazistisch zijn, en dan gaat het alsnog mis! Het Berlijnse metrostation ‘Mohrenstraße’ moest hernoemd worden want het verwijst naar de Moren. En die verwijzing naar een voornamelijk Berbers volk uit Noord-Afrika is op zich al racistisch, want er werd kennelijk ooit met ‘Moor’ gescholden. Heel erg!

De Duitsers gaan hier echt keihard op hun bek. Niet alleen zwichten ze voor een stel uilskuikens die menen racisme en discriminatie uit te kunnen bannen door alvast moreel verontwaardigd te gaan lopen doen, nog voor er ook maar echt een probleem is geconstateerd. En dan wijzen ze ook nog eens op een benaming van een historisch volk. Maar dat maakt allemaal niet uit! Een paar racisten scholden ooit met ‘Moren’ en dus is de hele term besmet.

Berlijn ging gek genoeg helemaal mee in die redenatie en zocht naar een alternatief. Ze hadden werkelijk álles kunnen uitzoeken, iedere persoon en elke categorie. Komen ze uit bij de Russische 19e-eeuwse componist Mikhail Ivanovich Glinka (1804-1857), die het niet zo had op de Joden. Oeps!

Een béétje onderzoek doen had ze een hoop schaamte kunnen besparen. Want in plaats van iets recht te zetten, is het nu wrijven in een vlek. Helaas zullen ze er denk ik niets van leren, behalve de volgende keer gewoon beter opletten. En er komt geheid een volgende keer.